«نجمه سعدی» شاعره اهل‌بیت(ع) تازه‌سروده‌های خود را با عناوین «بهشت فرح‌فزا»، «کهف العارفین»، «طوفان الدموع» و «یاقوت ثمین» در اختیار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) گذاشته است که در ادامه می‌خوانید.

علی(ع)؛ بهشت فرح‌فزا

نه عمر نوح میخواهم، نه آب چشمه‌ی دنیا / که از سرچشمه‌ی فیض تو من پیوسته جاویدم

چون نمای نیک نیکویت بشد بر من روا / از تجلای جلالت صورت دیگر گرفتم

تا زفیض فائضت عزلت گزیدم عافیت / من به حکم بی‌نیازی از دو عالم چشم پوشیدم

نهر جانبخشت بسی باشد به از آب حیات / جرعه‌ای نوشیدم از آن زندگی از سر گرفتم

فیض عظمی شد نصیبم تا شدم خاک درت / از جهان دل برگرفتم تا چو تو دلبر گرفتم

محو و مات منظر مهرت چو نجمی گشتمی / کامران گشتم مکان بر طارم اخضر گرفتم.

................

کهف العارفین (موسی بن جعفر)

باز از نو شعری از سر میکنم انشا سخن / درثنای دائم سرمد شفیع المذنبین

بحر پر فیض نبی آن صاحب جود و کرم / موسی کاظم بود سرچشمه‌ی حق الیقین

باعث خلق جهان، نور عیان / موسی کاظم بود آن مقتدای هفتمین

صدر ایوان ولایت، رحمة للعالمین / مظهر آیات حسنی، مصطفی را جانشین

نجمی از مدح و ثنایش می سراید صبح وشام / سرو باغ مرتضی، شاهنشه دنیا و دین

طوفان الدموع (فاطمه معصومه)

بدونک لا یوجد بسبب ولا قلب

هذه القلب بدونک صخره ولیس قلب

بدون حبک ولطفک، انا مثل زهره غیر مثمره

مثل اللیالی القاسیه بلا نجوم

لیلتی لا معنی لها بدونک فی ضو القمر

مع اتصالک، انا حلی، بالمعنی مثل یاقوت

..................

یاقوت ثمین (حضرت نجمه)

ای درخشان کوکب فرخنده پی / کوکب فرخنده ی اقبال پی

عشق آموزی و احساس آفرین / اختر پر مهر ومهنا وگزین

همسر و محبوبه‌ی حبل المتین / لؤلؤ لالا چو یاقوت ثمین

کوه مس را میکنی کان طلا / پای تا سر نخل توحید خدا

آنچه قدرت داشت ذات کردگار / جمله را برده است در ذاتت به کار

بیش از اینم نی بوصفت دسترس / گر بود در خانه کس یکحرف بس

روز محشر نجمی ات را یار باش / همنشینش در صف احباب باش

....................

