به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز ولادت حضرت زینب (س)، ریحانه سلامی، دختر سپهبد شهید حاج حسین سلامی، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از فهیمه هاشمی‌تبار، دختر دانشمند شهید سیداصغر هاشمی‌تبار، عیادت کرد و از کادر درمان قدردانی نمود.

در این دیدار، ریحانه سلامی دست فهیمه هاشمی‌تبار را گرفت و ضمن ابراز همدلی گفت: «ما باید قوی باشیم. پدرهایمان رفتند، اما راهشان مانده است.» فهیمه لبخند زد و با نوشتن روی تخته کوچک کنار تخت خود، اشاره کرد که خواب پدرش را دیده است.

دختر شهید سلامی با یادآوری خواب خود از پدرش گفت: «در خواب با پدرم قدم می‌زنم، لبخند می‌زند و می‌گوید: ما زنده‌ایم.» فهیمه هاشمی‌تبارنیز لب‌خوانی کرد و افزود: «دلم می‌خواهد حضرت آقا را ببینم و برایم دعا کنند.» ریحانه سلامی پاسخ داد: «حضرت آقا، پدر همه فرزندان شهدا هستند و ما به دعای پدرمان زنده‌ایم.»

فهیمه هاشمی‌تبار از بازماندگان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به تهران است و مدتی را در کما و خواب مصنوعی گذرانده بود. او با نوشتن روی تخته اعلام کرده که خبر شهادت پدر و مادرش را به طور تصادفی از اینترنت متوجه شد.

وی همچنین نوشت: «پدرم همکار شهید رضایی‌نژاد بود و همیشه به شهادت ایشان غبطه می‌خورد. پدر و مادرم آرزوی شهادت داشتند و به آرزویشان رسیدند. من هر شب با خدا حرف می‌زنم.»

فهیمه هاشمی‌تبار هنوز قادر به صحبت کردن نیست و برای تغذیه از لوله متصل به مری استفاده می‌کند، اما پزشکان اراده او را قوی‌تر از هر دارو و درمانی می‌دانند. همسرش نیز با حضور مداوم و مراقبت از وی، در مسیر بهبودی او همراهی کرده است.

در پایان این دیدار، ریحانه سلامی با اهدای شاخه گل به پرستاران و کادر درمان از تلاش‌های آنان در روند درمان فهیمه هاشمی‌تبار قدردانی کرد.

