به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) _ ابنا _ محمدامین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در آیین تجلیل از افتخارآفرینان ایران اسلامی با عنوان سلام به آینده که عصر روز چهارشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با تأکید بر نقش بی‌بدیل نخبگان علمی، نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه ملی کشور دانست و گفت: هیچ سرمایه‌ای جایگزین نیروی انسانی توانمند، خلاق و متعهد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش نخبگان علمی موجب افتخارآفرینی‌های متعدد در عرصه‌ها و رشته‌های گوناگون شده است، افزود: این موفقیت‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن و درخشان برای ایران اسلامی است و نشان می‌دهد مسیر پیشرفت کشور به‌درستی در حال طی شدن است.

توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه محدودیت‌ها و تحریم‌ها هرگز مانعی برای پیشرفت نخبگان ایرانی نبوده و نخواهد بود، تصریح کرد: حضور این جمع علمی، نشانه حرکت بزرگ ایران به سمت پیشرفت، توسعه پایدار و خودباوری ملی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین با اشاره به نقش نهادهای مختلف در حمایت از حوزه علم و فناوری، به‌ویژه پشتیبانی بانک شهر، خاطرنشان کرد: حمایت از نخبگان علمی یک وظیفه ملی است و توجه به شهدای علمی کشور، توجه به عزت، هویت و افتخار ایران اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حضور گسترده قهرمانان علمی کشور در این مراسم، بیانگر حرکت رو به جلو و اراده مستحکم نسل جوان برای سربلندی ایران است.

توکلی‌زاده با اشاره به نام این رویداد گفت: «سلام به آینده» عنوانی برخاسته از امید، ایمان و نگاه رو به جلو است؛ برنامه‌ای که بر پایه باور به توان نخبگان ایرانی شکل گرفته است.

وی افزود: نخبگان علمی کشور با وجود همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها ثابت کرده‌اند که علم، خلاقیت و اراده قابل تحریم نیست. آینده ایران به دست کسانی ساخته می‌شود که امروز در مسیر علم و نوآوری گام برمی‌دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون مراسم‌های متعددی برای تقدیر از قهرمانان ورزشی برگزار شده اما بخش علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اظهار کرد: تلاش کردیم در این رویداد، بخشی از این خلأ را جبران کنیم و در کنار نهادهای مختلف، با پیشنهاد و پیگیری بنیاد ملی نخبگان و حمایت بانک شهر، قدردان تلاش قهرمانان عرصه علم باشیم.

وی تأکید کرد: گردهمایی نخبگان علمی در چنین رویدادی، پیام روشنی دارد؛ آینده بزرگ ایران از مسیر علم و اندیشه می‌گذرد و این مسیر با همت شما نخبگان آغاز می‌شود.

توکلی‌زاده در پایان به‌صورت ویژه از خانواده شهدای علمی کشور یاد کرد و گفت: خانواده‌های شهدای علمی، مایه افتخار، عزت و هویت ملی ما هستند و میزبانی از آنان در این مراسم، برای مجموعه مدیریت شهری تهران توفیق بزرگی محسوب می‌شود.

