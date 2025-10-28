به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سرهنگ محمدمهدی نیازمند امروز سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز ۸ آبان، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده؛ روز نوجوان و روز دانش‌آموز، با بیان اینکه امام خمینی (ره) به شهید فهمیده لقب «رهبر» دادند اظهارکرد: این خطاب و لقب عظمت نقش دانش‌آموزان در دفاع مقدس را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به شهدی دانش‌آموز استان گیلان افزود: شهدایی چون داداشی، سادات کیایی و چیلانی با سن کمتر از ۱۵ سال، الگوهایی برای نسل امروز در گیلان هستند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۸۰۰ شهید دانش‌آموز از استان گیلان تقدیم انقلاب اسلامی شده‌اند، گفت: شهدای دانش آموز بعضاً جزءمفاخر جنگ محسوب می‌شوند و در گردان‌ها نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

بسیج دانش‌آموزی با مأموریت تربیت یاران انقلاب

سرهنگ نیازمند با اشاره به سابقه بیش از سه دهه فعالیت این مجموعه گفت: بسیج دانش‌آموزی با مفاهیم عالی و متعالی، مأموریت دفاع همه‌جانبه از انقلاب اسلامی را در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مجلس دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه مجموعه بسیج دانش آموزی با بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واحد فعال در سطح استان در ۳۴ منطقه در حال فعالیت هستند، گفت: بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش شامل امیدان مقطع ابتدایی (پایه‌های ۴، ۵ و ۶)، متوسطه اول و دوم تحت پوشش سازمان هستند

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان اردوی یاوران ولایت و طرح توانمندسازی جهادی را از جمله برنامه‌های شاخص این مجموعه دانست و اظهار کرد: طرح‌های تربیتی و معرفتی چون شهید عزیزالهی برای مقطع ابتدایی، شهید بهنام محمدی برای متوسطه اول، و شهید فهمیده برای متوسطه دوم در بیش از ۵۰۰ مدرسه اجرا می‌شود.

وی از اعزام ۶ هزار دانش آموزان به مناطق جنوب کشور گفت و افزود: اردوی راهیان نور نیز از ۱۲ آبان با اعزام کاروان‌های دختران به مدت ۵ روز در ۴ مرحله آغاز می‌شود و در ادامه، ۱۲ آذر کاروان‌های پسران به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد

سرهنگ نیازمند با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان بسیجی گفت: در المپیاد علمی سال گذشته، استان گیلان جزو سه استان برتر کشور بود که در مسابقات نهایی، ششم مدال خوش رنگ برای استان کسب شد.

برگزاری مسابقات ورزشی همزمان با هفته بسیج دانش آموزی

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان با فعالیت در فضای مجازی، زمینه‌ساز تولید محتوا و شکوفایی استعدادهای رسانه‌ای هستند، تصریح کرد: پاتوق صدرا و شبکه هنرمندان بسیجی در رشته‌های مختلف هنری، بستری برای نمایش توانمندی‌های آنان فراهم کرده‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با اشاره به شعار هفته بسیج دانش‌آموزی «دانش‌آموزان بسیجی، پرچمداران و افسران پیشرفت» اظهار کرد: این برنامه‌ها از ۷ تا ۱۳ آبان در سراسر استان گیلان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مسابقات ورزشی در مدارس، اجرای ویژه برنامه قشر اجتماعی عظیم در دانشگاه آزاد رشت همراه با تجلیل و رونمایی سرود، قرائت بیانیه و سخنرانی دانش‌آموزان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، دیدار با امام جمعه و استاندار، فرماندار، برگزاری یادواره‌های شهدای دانش‌آموز با عنوان «طرح لاله‌های روشن» در مدارس، گلباران مزار شهدای رشت و سایر شهرستان‌ها، دیدار با خانواده شهدا با عنوان «سرگذشت‌پژوهی» بخشی از برنامه‌های این هفته است.

نیازمند گفت: برگزاری نشست‌های تبیینی و برپایی نمایشگاه «روایت امید» در مدارس، اجرای رویداد ملی «ایران سرافراز»،مسابقه ملی نقاشی «فرار موش‌ها» در محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی، مسابقه ملی قاب عکاسی برتر با محوریت عکس‌های دسته‌جمعی دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، اجلاسیه شهدای دانش‌آموز در ۱۲ آبان در تالار مرکزی با حضور سخنرانان کشوری، استمرار مسابقات ورزشی و نمایشگاه‌های تبیینی با تأکید بر حوزه هویتی از جمله برنامه‌های شاخص این هفته بیان کرد.

