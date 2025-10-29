به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای توانمندسازی طلاب و فضلای غیر ایرانی در زمینه پاسخ به شبهات در فضای مجازی کارگاه ۴ روزه آموزشی با موضوع" فن بیان پاسخ به شبهات در فضای مجازی" از سوی جامعه المصطفی و مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه آغاز شد.

این کارگاه با هدف آموزش پاسخگویی طلاب غیر ایرانی در مواجه با شبهات در فضای مجازی با حضور ۱۲۰ نفر طلاب غیرایرانی فارغ التحصیل جامعه المصطفی و با تدریس «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا به صورت پرسش و پاسخ در روزهای ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در محل سالن جلسات مجتمع جامع امام خمینی(ره) قم برگزار می گردد. .............................. پایان پیام/ ۲۶۸