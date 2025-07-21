به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محسن اراکی» عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، امروز دوشنبه ـ ۳۰ تیرماه ـ در دیدار رئیس و مدیران مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه مرکز ملی پاسخگویی، بر ضرورت تحول در شیوه‌های ارتباط با مخاطبان تاکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در عصر حاضر که شبهات با سرعت و تنوع بی‌سابقه‌ای مطرح می‌شوند، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، رسالتی خطیر بر عهده دارد و مجموعه شما کار بزرگ و مهمی انجام می‌دهد.

آیت‌الله اراکی با استناد به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) که در پاسخ به ده سوال متوالی فردی، با بیانی شیوا و روشن پاسخ فرمودند، اهمیت تسلط بر فنون پاسخگویی را یادآور شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه به پیشینه پاسخگویی به سوالات دینی در حوزه تشیع اشاره و خاطرنشان کرد: سابقه پاسخگویی به سوالات دینی در حوزه علمیه به ۷۰ سال پیش بازمی‌گردد و مؤسساتی مانند: «در راه حق»، «مکتب تشیع»، «مکتب اسلام»، «انتشارات نسل جوان» و مجموعه «جواب‌المسائل‌الدینیه» از پیشگامان این عرصه بودند که خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه‌های علمیه بر لزوم تربیت «پاسخگو» و ترویج فرهنگ «پاسخگویی» تاکید کرد و افزود: مرکز ملی می‌بایست در کنار وظیفه اصلی خود یعنی پاسخگویی، به صورت سلبی با روندها و بدعت‌های نادرست مقابله کرده و به صورت ایجابی به مسائل مهم روز از جمله؛ آداب معاشرت بپردازد و نسبت به شیوه‌های پاسخگویی به روزرسانی مستمری داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن، توجه به بیان عفیفانه، رعایت نزاکت و در عین حال حفظ شفافیت و روشنی در بیان را از لوازم ضروری یک پاسخگویی موثر برشمرد.

آیت‌الله اراکی بر ضرورت پاسخگویی در عرصه بین‌الملل تصریح کرد: اگر ما پاسخ ندهیم، کسانی هستند که با پاسخگویی، مخاطب را به انحراف می‌کشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تجربیات موفق مراکز دینی در دیگر کشورهای اسلامی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و تولید محتوای چندرسانه‌ای تأکید کرد و افزود: تربیت نسل جدید از پاسخگویان، می‌بایست مسلط به زبان‌های زنده دنیا و آشنا با فضای مجازی باشند.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدجواد اصغری» رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز گزارشی از فعالیت‌های این مرکز به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر را ارائه کرد.

......................

پایان پیام / ۳۴۸