به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حمله هوایی ایالات متحده آمریکا به یک زندان در یمن شد که منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ مهاجر آفریقایی گردید. سازمان عفو بین‌الملل این حمله را «جنایت جنگی احتمالی» توصیف کرده است.

این حمله در استان صعده در شمال یمن انجام شده و به گفته عفو بین‌الملل، فاقد هدف نظامی مشخص بوده و به نظر می‌رسد «حمله‌ای کور» بوده باشد.

کریستین بکرله، معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، گفت: «واقعاً باورم نمی‌شد که ایالات متحده چنین حمله‌ای را علیه یک مجموعه زندانیان انجام دهد که منجر به آسیب شدید به غیرنظامیان شود.»

وی افزود: «سخت است باور کنیم که آمریکا از ماهیت این مکان بی‌اطلاع بوده است.»

طبق قوانین بین‌المللی، حمله به اماکنی مانند بیمارستان‌ها و زندان‌ها ممنوع است، مگر آنکه این مکان‌ها برای برنامه‌ریزی حملات یا نگهداری سلاح استفاده شوند. حتی در چنین مواردی نیز، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان الزامی است.

سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که حمله هوایی آمریکا به زندان یمن، باید به‌طور جدی بررسی شود و در صورت اثبات نقض قوانین بین‌المللی، عاملان آن باید پاسخگو باشند.

