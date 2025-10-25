بازداشت ۷ کارمند سازمان ملل در صنعاء به اتهام جاسوسی برای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هفت کارمند یمنی که برای سازمان ملل متحد در شهر صنعاء پایتخت یمن کار میکردند، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند.
یک مقام امنیتی یمنی به خبرگزاری فرانسه گفت: از شامگاه روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، ۷ کارمند سازمان ملل متحد – همگی یمنی – به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بازداشت شدند.
پیش از این و در اوایل همین هفته، ۲۰ کارمند سازمان ملل متحد – از جمله ۱۵ تبعه خارجی – آزاد شدند.
سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که ۵۵ نفر از کارکنانش از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون توسط دولت یمن بازداشت شدهاند، که در میان آنها دو نفر روز پنجشنبه دستگیر شدهاند.
این نهاد در بیانیهای گفت: این اقدامات ما را وادار میکند تا در مورد شیوه فعالیت خود در مناطق تحت کنترل حوثیها بازنگری کنیم.
در ماههای اخیر، دهها کارمند سازمان ملل در مناطق تحت کنترل جنبش انصارالله یمن، بازداشت شدهاند.
یک مقام ارشد دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت که ظن آن وجود دارد که این کارمندان برای ایالات متحده آمریکا جاسوسی میکردهاند.
سید عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، سازمانهای وابسته به سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا (WFP) و یونیسف (UNICEF) را متهم کرده است که در یک نقش جاسوسی و تجاوزکارانه مشارکت داشتهاند و برخی از آنها در هدفگیری اسرائیلیها علیه نشست دولت و در ترور نخستوزیر و همراهانش نقش داشتهاند.
در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، حملهای هوایی از سوی اسرائیل در صنعاء منجر به کشته شدن احمد غالب الرهوی، نخستوزیر دولت یمن به همراه چند وزیر و مقام دیگر در جریان یک نشست دولتی شد.
هفته گذشته نیز نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد این نیروها در حملهای هوایی اسرائیل به شهادت رسیده است.
پس از آغاز جنگ نسلکشی اسرائیل علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، یمنیها شروع به انجام حملات در دریای سرخ کردند که کشتیهایی را هدف قرار میداد که گفته میشد با اسرائیل مرتبطاند یا به سوی آن کشور در حرکت هستند. آنها همچنین موشکها و پهپادهایی را به سمت این کشتیها پرتاب کردند. در پاسخ، اسرائیل طی ماههای اخیر سلسلهای از حملات هوایی را به مناطق مختلف یمن انجام داده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما