به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان امضای توافق‌ ابراهیم میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ میلادی، روابط دو طرف از سطح سیاسی و اقتصادی فراتر رفته و به مرحله‌ای از شراکت امنیتی و اطلاعاتی رسیده است. این همکاری شامل تبادل داده‌های اطلاعاتی، آموزش نیروهای امنیتی، توسعه فناوری‌های نظارتی و حتی مشارکت در عملیات‌های میدانی در یمن و دریای سرخ است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان بر پایه گزارش منتشرشده در مجله علمی سیج (SAGE)، امارات اسرائیل را منبعی برای فناوری پیشرفته امنیتی و نظامی می‌داند که می‌تواند به آن برتری اطلاعاتی در برابر رقبایی چون ایران، ترکیه و قطر بدهد. در همین راستا، شرکت‌های دو طرف از جمله شرکت اسرائیلی سایبر توگِذِر و شرکت اماراتی الیت سیسوس همکاری‌هایی در زمینه امنیت سایبری آغاز کرده‌اند.

گزارش‌ها از تمرینات نظامی مشترک امارات و اسرائیل، از جمله مانور پرچم آبی در صحرای نقب، و مشارکت دو کشور در رزمایش‌های دریایی با ایالات متحده آمریکا و بحرین در دریای سرخ خبر می‌دهند.

اما به گفته تحلیل‌های مؤسسه پژوهشی آی.جی.اس.آی (AGSI)، همکاری اطلاعاتی میان دو طرف در سال‌های اخیر به سطح میدانی از جمله ایجاد شبکه‌ای موسوم به «گوی بلورین» برای تبادل اطلاعات و آموزش‌های سایبری، نیز رسیده است.

در این چارچوب، یمن به صحنه اصلی همکاری‌های امنیتی ابوظبی و تل‌آویو تبدیل شده است. گزارش وب‌سایت میدل ایست آی (Middle East Eye) و نشریه سیاست خارجی (Foreign Policy) نشان می‌دهد امارات با ایجاد پایگاه‌های نظامی در سقطری، المخا و عدن، زمینه استقرار تجهیزات نظارتی اسرائیل را فراهم کرده است؛ پایگاه‌هایی که امکان رصد ارتباطات و تحرکات نیروهای مقاومت در باب‌المندب و خلیج عدن را فراهم می‌سازد.

به گفته مرکز قدس برای امور عمومی، همکاری دو طرف به عملیات‌های امنیتی نیز کشیده شده و حتی در ترور شماری از مقامات دولت یمن از جمله در عملیات موسوم به «تیبات مَزال» (به معنای قطرات بخت) که به شهادت احمد غالب الرهوی و ۹ وزیر کابینه او انجامید، نقش داشته‌اند.

در همین حال، گزارش‌های رسانه‌هایی چون گاردین و بازفید نیوز از استفاده امارات از فناوری جاسوسی پگاسوس ساخت شرکت اسرائیلی اِن‌اِس‌او (NSO Group) و نیز بهره‌گیری از مزدوران آمریکایی برای اجرای عملیات ترور در عدن پرده برداشته‌اند.

تحلیلگران معتقدند همکاری‌های امنیتی اسرائیل و امارات به شکل‌گیری محور اطلاعاتی جدیدی از خلیج فارس تا شاخ آفریقا منجر شده که نه‌تنها ایران و متحدانش، بلکه توازن امنیتی کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

