به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی «ملی» افغانستان امروز (چهارشنبه ۷ مهر) اعلام کرد که مذاکرات اخیر با پاکستان در استانبول به دلیل «خواسته‌های غیرمنطقی و غیرمعقول» طرف پاکستانی به نتیجه نرسیده است.

این رسانه به نقل از طالبان افزود: هیأت پاکستانی در مذاکرات خواستار تضمین از طالبان شده بود که هیچ‌گونه حمله‌ای از خاک افغانستان علیه پاکستان صورت نگیرد.

هیأت مذاکره کننده طالبان با رد ارتباط خود با تحریک طالبان پاکستان، در پاسخ گفته است که تی‌تی‌پی یک مسئله داخلی پاکستان است که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

طالبان همچنین اعلام کرده است که مانند گذشته متعهد است تا از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان یا سایر کشورها استفاده نشود.

بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، طالبان از پاکستان خواسته است تا از استفاده خاک خود توسط گروه‌هایی مانند داعش برای انجام «حملات تخریبی» در افغانستان جلوگیری کند.

تلویزیون ملی در پایان گفت: طالبان همچنین از اسلام‌آباد درخواست کرده است که نقض حریم هوایی افغانستان را متوقف کرده و میان مسائل تجاری و سیاسی تفکیک قائل شود.

