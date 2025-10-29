به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دانشجویان امامیه پاکستان - واحد جامعه اردو گلشن – نسبت به بی‌حرمتی به مقدسات اعتراض کردند.

در اقدامی در پردیس جامعه اردو گلشن رخ داد که در آن حرمت فضای نمازخانه نقض و عناصری برای محو نام مقدس امام حسین(ع) تحرکاتی انجام دادند.

سازمان دانشجویان امامیه در پاسخ، حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کرد و نسبت به این بی‌حرمتی واکنش نشان داد.

واحد امامیه از مدیریت درخواست کرد تا تحقیقات کاملی در مورد این حادثه انجام دهد و علیه مسببان این اهانت اقدام کند و از وقوع این اقدامات در آینده جلوگیری نماید.