ضرورت ترجمه اشعار اردو اقبال لاهوری به زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی طاهری مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی و محمد سلیم مظهر، رئیس اداره ترویج زبان ملی اسلامآباد دیدار و پیرامون همکاریهای علمی و ادبی میان دو کشور گفتوگو کردند.
در این دیدار، دو طرف بر این نکته تأکید کردند که روابط ادبی ایران و پاکستان باید از سطح رسمی فراتر رفته و به میدان پژوهش و خلاقیت گسترش یابد.
حمد سلیم مظهر، رئیس اداره ترویج زبان ملی اسلامآباد گفت: چنین نشستهایی میتواند زمینهساز تقویت ارتباط میان نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان دو کشور باشد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که نشستهای علمی و ادبی برای نویسندگان ایرانی در پاکستان و برای نویسندگان پاکستانی در ایران برگزار شود تا تبادل مستقیم دیدگاهها ممکن شود.
طاهری نیز بر اهمیت ترجمه آثار مهم ادبی فارسی و اردو تأکید کرد و گفت که انتقال سرمایههای علمی دو ملت به زبان یکدیگر، نهتنها برای خوانندگان سودمند است بلکه به تقویت همگرایی فرهنگی نیز میانجامد. در این راستا، توافق شد که فهرستی از آثار برجسته ادبی فارسی و اردو تهیه شود تا ترجمههای باکیفیت از آنها انجام گیرد و در دسترس محافل علمی و ادبی دو کشور قرار گیرد.
وی پایه این همکاری را برنامه مبادلات فرهنگی ایران و پاکستان که اخیرا با سفر آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم ایران به پاکستان، به امضای دو کشور رسیده است دانست و تاکید کرد: ترجمه آثار فاخر منتشر شده به دو زبان فارسی و اردو، گام مهمی در اجرایی شدن مفاد این سند است.
ضرورت ترجمه اشعار اردو اقبال به زبان فارسی
مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی ادامه داد: در این میان، نکتهای حائز اهمیت آن است که اشعار اردو علامه محمد اقبال نیز باید به زبان فارسی ترجمه شوند. اقبال که خود به فارسی و اردو تسلط کامل داشت، در ایران بیشتر با آثار فارسیاش مانند «اسرار خودی» و «رموز بیخودی» شناخته میشود و او را با عنوان «اقبال لاهوری» میشناسند.
وی تصریح کرد: با این حال، بخش عظیمی از اندیشه و زیباییشناسی اقبال در اشعار اردوی وی نهفته است که هنوز در ایران کمتر شناخته شدهاند. ترجمه اشعار اردو اقبال به فارسی، نهتنها خوانندگان ایرانی را با جنبههای جدیدی از تفکر او آشنا میسازد، بلکه شکاف موجود میان شناخت اقبال در دو زبان را نیز پر میکند.
تشکیل انجمن دانش آموختگان پاکستانی دانشگاههای ایران
طاهری بیان داشت: این ترجمهها باید صرفاً لغوی نبوده، بلکه همراه با تحلیل فکری، زمینه تاریخی و مفاهیم فرهنگی اشعار نیز باشند تا پیام اقبال بهدرستی منتقل گردد. این کار میتواند بهمثابه پلی علمی و فرهنگی میان ایران و پاکستان باشد و در ارتقای فهم متقابل میان نخبگان دو کشور نقش مهمی ایفا کند.
مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی پیشنهاد کرد که یک انجمن رسمی برای دانشآموختگان پاکستانی که تحصیلات خود را در ایران به پایان رساندهاند، تأسیس شود.
وی اظهار داشت که چنین انجمنی میتواند بهعنوان بستری برای فعالیتهای علمی و فرهنگی مشترک عمل کند.
