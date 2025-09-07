سازمان همکاری اسلامی حملات علیه مسلمانان در هند را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی نسبت به افزایش اسلام‌هراسی و «حملات تلافی‌جویانه هدفمند» علیه مسلمانان در نقاط مختلف هند پس از حمله ماه گذشته در کشمیر هشدار داد.

پس از حمله ۲۲ آوریل در شهر پهلگام کشمیر تحت کنترل هند که به کشته شدن ۲۶ گردشگر انجامید، دانشجویان و دستفروشان مسلمان کشمیری در شهرهای مختلف هند با تهدید، آزار و کارزارهای تخریبی از سوی گروه‌های راست‌گرای افراطی مواجه شدند. در این حمله، مهاجمان، گردشگران هندو را هدف قرار داده بودند که خشم گسترده‌ای را در هند برانگیخت.

کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات علیه مسلمانان «نقض حقوق بشر و کرامت انسانی» است و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و فوری در این زمینه شد. این نهاد همچنین از دولت هند خواست به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین‌المللی پایبند بوده و با اتخاذ «اقدامات ملموس» امنیت مسلمانان را تضمین کند.

این کمیسیون از جامعه جهانی و سازمان ملل نیز خواست اوضاع را به‌دقت رصد کرده و برای حمایت از حقوق مسلمانان در هند وارد عمل شوند. این نهاد بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی نقض حقوق بشر در کشمیر تأکید کرد.

