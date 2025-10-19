واکنش لولا دا سیلوا به اقدامات آمریکا در ونزوئلا: باید مستقل شویم تا تهدید نشویم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، روز شنبه ۱۸ اکتبر در مراسمی با حضور دانشجویان شبکه ملی دوره‌های آمادگی دانشگاهی (COPO) در شهر سائو برناردو دو کامپو ایالت سائوپائولو، بر ضرورت استقلال آمریکای لاتین از فشارهای خارجی تأکید کرد.

لولا در این مراسم گفت که اجرای پروژه‌های مشترک آموزشی میان کشورهای آمریکای لاتین، راهی برای تقویت استقلال منطقه‌ای است. وی تصریح کرد که با این اقدام، دیگر هیچ رئیس‌جمهوری از کشوری دیگر جرأت نخواهد کرد با برزیل با لحن تهدیدآمیز سخن بگوید.

آموزش، کلید توسعه و استقلال منطقه‌ای

لولا با اشاره به اینکه هیچ کشوری در جهان بدون سرمایه‌گذاری در آموزش به توسعه نرسیده است، افزود: این چالش، تنها مختص برزیل نیست بلکه کشورهای دیگر نیز با آن مواجه‌اند. وی خاطرنشان کرد که دولت برزیل در همین راستا، در حال توسعه همکاری‌های آموزشی با کشورهای آفریقایی، کشورهای پرتغالی‌زبان و کشورهای آمریکای لاتین است.

رئیس‌جمهور برزیل همچنین از تأسیس دانشگاه آمریکای لاتین در شهر فوز دو ایگواسو خبر داد و گفت: «می‌خواهیم دکترین آمریکای لاتین را با حضور استادان و دانشجویان منطقه شکل دهیم تا رؤیای استقلال قاره‌مان را محقق کنیم؛ و هیچ‌گاه اجازه ندهیم رئیس‌جمهوری از کشوری دیگر با ما با لحن تهدیدآمیز سخن بگوید، چرا که چنین چیزی را نخواهیم پذیرفت.»

زمینه‌ساز سخنان لولا: اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا

اظهارات لولا در شرایطی مطرح شد که ایالات متحده آمریکا اخیراً اقدامات نظامی جدیدی را علیه ونزوئلا آغاز کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ارتش این کشور تاکنون شش حمله علیه شناورهای ونزوئلایی انجام داده که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شده است.

در روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تأیید کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) مجوز انجام عملیات‌های مخفی در ونزوئلا را دریافت کرده است.

در واکنش به این اقدامات، دولت ونزوئلا اعلام کرد که ایالات متحده در تلاش برای «تغییر رژیم» در این کشور است و وعده داد که این اقدامات را در شورای امنیت سازمان ملل متحد افشا خواهد کرد.

موج اعتراضات منطقه‌ای به اقدامات آمریکا

در همین هفته، اتحادیه مرکزی کارگران برزیل (CUT) در نشست ملی خود، با صدور بیانیه‌ای، اقدامات آمریکا را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای صلح در سراسر آمریکای لاتین دانست.

همچنین روز جمعه، گروه‌های اجتماعی و شهروندان کشور ترینیداد و توباگو در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و نسبت به قتل دو ماهیگیر ترینیدادی توسط شناورهای نظامی آمریکا اعتراض کردند. این حادثه به عنوان «اقدامی تجاوزکارانه و غیرموجه» توصیف شد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی تله‌سور، این حادثه که تحت عنوان عملیات «مبارزه با مواد مخدر» انجام شد، موجب شکل‌گیری بحث‌هایی درباره حمایت دولت ترینیداد از تشدید اقدامات نظامی واشنگتن در منطقه کارائیب شده است.

