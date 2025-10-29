«رسالت مقاومت»؛ اثری پژوهشی از طلاب انقلابی در تبیین گفتمان مقاومت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام فاطمیه(س) و مقارن با یومالله ۱۳ آبان، کتاب رسالت مقاومت رهتوشه تبلیغی ویژهنامه جنگ وجودی با رژیم غاصب صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا، منتشر گردید.
براساس این گزارش، در سپهری که امت اسلامی شاهد هولناکترین مظالم تاریخ معاصر به دست صهیونیستهای غاصب است، ضرورت ورود حوزهی علمیه به عرصهی «تبیین گفتمان نظاممند مقاومت» به مثابه رسالتی اجتهادی و امتداد طبیعی مسئولیت مرجعیت دینی، بیش از هر زمان دیگری عیان گشته است. در چنین فضایی که گفتمانهای سکولار از ارائهی روایتی اصیل از تقابل با استکبار جهانی ناتوان ماندهاند، جهان امروز تشنهی دریافت ادبیات مقاومت از مجرای گفتمان اصیل شیعی و از لسان تربیتیافتگان مکتب اهل بیت (علیهمالسلام) است. روایتی که ریشه در تراث عمیق فقهی-کلامی دارد و قادر به ارائهی منظومهای معرفتی از «تقابل تاریخی حق و باطل» است.
در راستای این رسالت خطیر، جمعی از اساتید سطوح عالی و فضلای حوزه به عنوان بخشی از بدنهی فعال و دغدغهمند این نهاد تأثیرگذار، ورود به این عرصه و «تولید ادبیات دینی مبتنی بر تراث علمی شیعه» و «انعکاس صدای حوزهی علمیه در گسترهی محیط جهانی مقاومت» را وظیفهی خود دانسته و با در پیش گرفتن چندین کارویژهی مهم در این عرصه، مسیر خود را به پیش بردهاند.
«لجنه تبیینی-طلبگی وعده صادق» در راستای انجام این رسالت، وظیفه خود دید که در تبیین مسائل مختلف مورد نیاز جامعه مقاومت، از محضر چهرههای برجسته و مجتهدان انقلابی کسب فیض نموده و تبیین عمیق و ارزشمند آنان را در عرصهی مسائل روز مقاومت و شبهات این عرصه، در محیط داخلی و بینالمللی منعکس سازد.
این مجموعهگفتوگوها از چنان غنای محتوایی و عمق تحلیلی برخوردار گردید که فرآیند ثبت و انتشار نظرات متین بیش از پنجاه چهرهی تراز اول حوزوی و مجتهدان انقلابی، با استقبال قابل توجه اصحاب فکر و عموم دلبستگان به گفتمان مقاومت مواجه شد. این گنجینهی علمی که به زودی در قالب اثری منسجم و با ساختاری متقن منتشر خواهد شد، به عنوان مرجعی معتبر در اختیار جامعهی نخبگانی و عموم علاقهمندان قرار خواهد گرفت. همچنین انعکاس بخشهایی از این مصاحبهها بهاندازهای اثرگذار بود که موجب شد صفحهی رسانهی «وعده صادق» چندین بار در برخی پلتفرمهای خارجی هدف حذف و محدودیت قرار گیرد که خود گویای تأثیرگذاری این اقدامات در عرصهی بینالمللی است.
اثری در دل ایام جنگ دوازدهروزه و مقارن با ایام تبلیغی محرم ۱۴۰۴، با بهرهگیری از گنجینهی علمی حاصل از ماهها پژوهش ژرفکاوانه، به عنوان رهتوشهای تبلیغی برای استفادهی مبلغان محترم منتشر گردید و با عنایت به استقبال گستردهای که از آن به عمل آمد، هماکنون در قالب کتاب در معرض بهرهبرداری اندیشمندان و عموم علاقهمندان قرار گرفته است. این اثر پژوهشی، با رویکردی نظاممند و مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی، به تحلیل ابعاد مختلف پدیدهی صهیونیسم و ضرورت مقاومت در برابر آن میپردازد.
کتاب «رسالت مقاومت» به《امام خمینی و همه شهیدان راه آزادی قدس شریف》تقدیم شده و در ۱۹۰ صفحه توسط انتشارات وعده صادق منتشر شده است.
این اثر در هفت فصل به شرح ذیل تنظیم گردیده که به صورت مختصر به محتوای آن اشاره میشود:
فصل اول: «یهود در قرآن»
این فصل، با ژرفکاوی در آیات نورانی کلام الله مجید، به تبیین دوازده شاخصهی بنیادین جریان یهودیت میپردازد. این رویکرد قرآنمحور، «دشمنشناسی» را که وظیفهای قطعی شرعی و عقلی است، از سطح شناخت ظاهری یک رژیم، به عمق شناخت ماهیت ایدئولوژیک و بنمایههای اعتقادی آن ارتقا میدهد.
فصل دوم: «یهود در تاریخ»
در این فصل، سیر تاریخی اقدامات این جریان، از عصر نبوت حضرت موسی (علیه السلام) مورد واکاوی قرار گرفته و تداوم نقش مخرب آن در برابر انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) آشکار میشود. این تحلیل تاریخی، پرده از استمرار یک نقشهی خبیثانه در گسترهی تاریخ برمیدارد و پیوند جریان معاصر صهیونیسم با سلف تاریخی آن را به تصویر میکشد.
فصل سوم: «خشونت در کتب مقدس تحریفشدهی یهودیان»
این بخش، با رجوع به متون تحریفشدهی این جریان، بنیانهای الهیاتی خشونتِ سیستماتیک را عیان میسازد. ارائهی مستقیم این متون، مخاطب را در موضع قضاوتی مستقل قرار میدهد تا به روشنی دریابد صهیونیسم با استناد به چه متونی، ریختن خون انسانهای بیپناه را تقدیس میکند.
فصل چهارم: «رجزهای عاشورایی»
این فصل، با تبیین و تحلیل عنصر «حماسه» و «مجاهدت» در فرهنگ عاشورا، به ارائهی نقشهراهی برای تقابل غیرتمندانه با جبههی باطل میپردازد. رجزهای عاشورایی، به عنوان سرمایه ای جاویدان، الگویی زنده و تأثیرگذار برای آزادگان عالم در مقابله با پروژهی اسارت امت اسلامی ارائه میدهند.
فصل پنجم: «مواضع ضد صهیونیستی علمای شیعه»
این بخش، با استناد به اسناد تاریخی، هوشمندی و بصیرت علمای اصیل شیعه را به نمایش میگذارد و اثبات مینماید که مبارزه با این جریان، دههها قبل از تشکیل رسمی رژیم صهیونیستی آغاز شده و در دوران معاصر، تحت رهبری داهیانهی امامین انقلاب، بر اساس آموزههای «اسلام ناب محمدی (ص)» به اوج خود رسیده است.
فصل ششم: «سیر مبارزات مردم ایران در دوران نهضت امام خمینی (ره)»
این فصل، به تبیین تاریخی و تحلیل نقش بیبدیل مردم ایران در نهضت ضدصهیونیستی به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) میپردازد.
فصل هفتم: «فتاوای جهادیه علمای شیعه»
در این فصل، ظرفیت بالای فقه جهاد در تقابل با استکبار، با رجوع به فتاوای علمای شیعه از دوران جنگ با روسیه تزاری تاکنون، به مخاطب ارائه میگردد و جایگاه محوری و صلابت مرجعیت شیعه در صحنهی تقابل با نظم سلطهطلب جهانی مورد تأکید قرار میگیرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما