فرمانده کتائب سیدالشهدا(ع): ​انتخابات عراق؛ «نبرد سفید» ملت در دفاع از آرمان مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوالاء الولائی، فرمانده کتائب سیدالشهدا و مقاومت اسلامی عراق، در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سید مقاومت، «سید حسن نصرالله اظهار کرد: خون مطهر آن شهید والامقام، سرچشمه‌ نهایی نابودی رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و جهانی آن است.

وی، یاد و نام شهید نصرالله را نمادی جاودان از ایمان، ایثار و پایداری دانست و گفت: خون این شهید موجب فرو ریختن پایه‌های ظلم، سازش و وابستگی در سرتاسر منطقه خواهد شد.

​فرمانده مقاومت اسلامی عراق، شهید نصرالله را برجسته‌ترین چهره‌های تابان امت اسلامی خواند و با تبیین مقام عظیم او بیان کرد: شهید نصرالله بازمانده‌ای از اردوگاه خونین امام حسین(ع) و شاگردی مخلص در مکتب رهایی‌بخش امیرالمؤمنین(ع) بود؛ در ایمان، چون اباذر غفاری، در وفا، همچون سلمان فارسی و در شجاعت، هم‌تراز مالک اشتر. او تصویری زنده و تپنده از یاران حقیقی و بی‌بدیل امام مهدی(عج) بود.

الولائی در ادامه، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، تصریح کرد: اگر سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و سید حیدر موسوی در عصر پیامبر(ص) می‌زیستند، بی‌تردید احادیثی پرشمار از کرامات، ایستادگی و فضائل جهادی آنان نقل می‌شد.

فرمانده کتائب سیدالشهدا با تأکید بر استمرار و پایداری جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی، موضع خود را این‌گونه اعلام کرد: وقتی جبهه ظلم، شما و رزمندگان مقاومت را به‌عنوان اصلی‌ترین هدف خود برمی‌گزیند، این به معنای آن است که مقاومت، همان سد اصلی و مانع فولادین در برابر نقشه‌های شوم و خباثت‌آمیز دشمن است. خون مقدس سید حسن نصرالله، بی‌تردید پایه‌های ظلم، سازش و وابستگی حاکمان مزدور منطقه را در هم خواهد شکست و جبهه کفر را به ورطه زوال خواهد کشاند.

​وعده الهی پیروزی در «طوفان‌الاقصی»، محقق می‌شود

​ابوالاء الولائی در تحلیل تحولات میدان نبرد فلسطین، ایمان جبهه مقاومت را تزلزل‌ناپذیر خواند و بیان کرد: از نخستین روز عملیات غرورآفرین طوفان‌الاقصی، ایمان راسخ ما به وعده قاطع خداوند در پیروزی نهایی مقاومت، حتی برای یک لحظه سست نشده است.

فرمانده کتائب سیدالشهدا آمریکا و رژیم صهیونیستی نه با جنگ‌های ویرانگر و نه با محاصره و جنایت، نتوانستند به اهداف شیطانی خود دست یابند و این همان وعده الهی است که نصرت و پیروزی از آنِ بندگان مؤمن و مجاهد است.

​وی اضافه کرد: تحقق این پیروزی وعده داده‌شده، تنها نیازمند دوام صبر، توکل مطلق، اراده پولادین و شجاعت مؤمنان در این مسیر است.

​انتخابات عراق؛ «نبرد سفید» ملت در دفاع از آرمان مقاومت

​فرمانده مقاومت اسلامی عراق در بخش دیگری از سخنان خود، به میدان مهم و حساس انتخابات آتی عراق پرداخت و هشدار داد: انتخابات دوره با دوره‌های گذشته تفاوت بنیادین دارد، زیرا متأسفانه بیش از ۹۰ درصد آن درگیر چنگال کثیف پول سیاسی شده است.

​وی تصریح کرد: ورود ما به عرصه سیاست، نه به معنای عقب‌نشینی و فاصله گرفتن از مسیر نورانی مقاومت، بلکه ادامه و استمرار همان راه مقدس در میدان جدیدی است. تصمیم سیاسی، ضامن حقیقی و پیام حراست‌کننده از آرمان مقاومت و پاسدار خون بهای شهیدان است.​

الولائی تأکید کرد: انتخابات عراق، یک نبرد سفید تمام‌عیار است؛ سلاح آن، رأی پاک ملت و میدان آن، صندوق‌های رأی است که ملت مقاوم ما پیروز آن خواهد بود.

​حشدالشعبی در انتظار حمایت کامل پارلمان

​فرمانده کتائب سیدالشهدا در پایان سخنان خود، خواستار حمایت قاطع مجلس آینده از نهاد انقلابی حشدالشعبی شد و گفت: حشدالشعبی هنوز در انتظار تصویب نهایی و اجرای کامل قانونی است که حقوق فرزندانش را تضمین کند؛ اگر اکثریتی مؤمن به اهمیت حشد در پارلمان وجود داشت، این قانون بدون مانع تصویب می‌شد. ملت عراق، همان‌گونه که در میدان جهاد پیروز شدند، در این نبرد سفید (انتخابات) نیز پیروزی نهایی را از آن خود خواهند کرد.

