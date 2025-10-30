به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌ی پاکستانی ژئو نیوز صبح امروز (پنج‌شنبه، ۸ آبان) اعلام کرد که مذاکرات میان پاکستان و طالبان به درخواست ترکیه در شهر استانبول ترکیه از سر گرفته خواهد شد.

همچنین تلویزیون ملی افغانستان، با تأیید ازسرگیری این مذاکرات گفته است که دور پیشین این مذاکرات، به دلیل «خواسته‌های غیرمنطقی پاکستان» بدون نتیجه به بن‌بست رسید.

منابع آگاه می‌گویند اختلاف اصلی میان دو طرف بر سر ادعای حضور تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در خاک افغانستان است.

پاکستان از طالبان خواسته تضمین دهد که تی‌تی‌پی حملاتی علیه این کشور انجام ندهد، اما طالبان تأکید دارند که مسئله تی‌تی‌پی یک مشکل داخلی پاکستان است و پیش از بازگشت آن‌ها به قدرت نیز وجود داشته است.

در همین حال آصف درانی، نماینده‌ی ویژه‌ پیشین پاکستان برای افغانستان با مثبت دانستن ازسرگیری مذاکرات آن را نشانه انعطاف پاکستان در حل اختلافات دانسته است.

وی در صفحه ایکس خود افزوده است: باید برای رژیم طالبان کاملا روشن شده باشد که باید بین تحریک طالبان پاکستان و پاکستان یکی را انتخاب کنند؛ آنان نمی‌توانند با خرگوش بدوند و با سگ شکار کنند.

