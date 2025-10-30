به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، گفت که مطابق گزارش‌های اخیر موضوع مشارکت نیروهای نظامی پاکستان در «نیروی بین‌المللی کمک به امنیت» که در سطح بین‌المللی ایجاد شده است، در درون حکومت پاکستان مورد بررسی قرار دارد.

وی افزود: چنین گزارش‌هایی توسط چندین نهاد ملی و بین‌المللی منتشر شده‌اند. ما نسبت به این طرح ادعایی ابراز نگرانی عمیق و مخالفت قاطع می‌کنیم. مردم غزه با اعزام نیروی نظامی خارجی موافقت نکرده‌اند و هر ورود نظامی بدون رضایت محلی باید مغایر با حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین مأموریت‌های صلح سازمان ملل دانسته شود؛ حضور نظامیان غیرمحلی باعث نفرت و بی‌اعتمادی در میان مردم محلی خواهد شد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود: اگر نیروی بین‌المللی کمک به امنیت به‌جای تصویب شفاف و منظم شورای امنیت سازمان ملل، تحت رهبری نیرو یا بلوکی خاص اداره شود، بی‌طرفی آن مشکوک خواهد شد و ممکن است به پاسبان منافع واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شود. در چندین گزارش آمده است که دربارۀ ماموریت، رهبری و ماهیت این نیرو هنوز ارزیابی روشنی لازم است. این تصمیم عملاً حمایت از اشغال تلقی خواهد شد. طبق پیشنهاد فعلی ممکن است مأموریت نیروی بین‌المللی کمک به امنیت خلع سلاح حماس تعیین شود که نه‌تنها از نظر عملی ناممکن است بلکه سرکوب جنبش‌های مقاومت موجب تشدید خشونت خواهد شد. چنین مأموریتی خطر درگیر شدن پاکستان در عملی را در پی دارد که معادل تقویت یا تحکیم اشغال اسرائیل تفسیر شود.

راجه ناصر گفت: مشارکت در این نیرو می‌تواند تقسیمات در جهان مسلمین و عرب را تشدید کند و سنت پاکستان در حمایت از فلسطین و موضع شرافت‌مندانه و اخلاقی آن را نقض شمرده شود. واکنش عمومی و پیامدهای سیاسی داخلی ممکن است به منافع ملی آسیب برساند. ما از حکومت پاکستان خواستار تأکید می‌کنیم که از هرگونه تشکیل یا مشارکت نظامی در نیروی بین‌المللی فوراً خودداری کند و موضع پاکستان در مجامع بین‌المللی مانند همیشه بر دفاع واضح از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، حقوق بشر و دستیابی به عدالت مبتنی بماند.

