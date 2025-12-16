به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایده «قهرمانان کوچک عاشورا» از مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیاهکل، به‌عنوان اثر برگزیده فراخوان ملی «از قلم تا حرم» ستاد محرم و اربعین کانون معرفی شد.

ایده «قهرمانان کوچک عاشورا» اثر مشترک سمیه رنجبر مربی‌مسؤول، امیرعباس زینعلی عضو نوجوان و سجاد سجاسی نیروی اداری مرکز فرهنگی‌هنری کانون سیاهکل، عنوان اثر برگزیده فراخوان ملی «از قلم تا حرم» ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داد.

این فراخوان با هدف تقویت نقش‌آفرینی فعال، خلاق و اثرگذار کودکان و نوجوانان در فرهنگ‌سازی آیین‌های محرم و اربعین حسینی منتشر شد و شرکت‌کنندگان در دو بخش «ایده‌پردازی» و «تجربه‌نگاری» آثار خود را در قالب‌هایی همچون قصه، نمایش، بازی، پویانمایی، نقاشی و تولید محتوای چندرسانه‌ای بی‌کلام به دبیرخانه ارسال کردند.

آثار راه‌یافته به مرحله نهایی، پس از ارزیابی اولیه، توسط هیأت داوران متشکل از فروهر معدنی، حسنیه بیضا و محمدعلی خلاقی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، آثار برگزیده بدون رتبه‌بندی معرفی شدند.

ایده «قهرمانان کوچک عاشورا» با نگاهی خلاقانه، مفاهیم عاشورا، ایثار و مقاومت در برابر ظلم و ستم را با زبانی متناسب با مخاطب کودک و نوجوان روایت می‌کند و بر نقش‌آفرینی نسل جدید در انتقال پیام‌های نهضت حسینی تأکید دارد.

