به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای رسمی تجاوز صهیونیستها به شهرداری بلیدا را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: شهرداری بلیدا سحرگاه امروز هدف حمله اسراییل واقع شد و نیروهای صهیونیست یک کارمند شهرداری به نام ابراهیم سلامه را به شهادت رساندند.

حزب الله این جنایت را وحشیانه و سبعانه توصیف کرد.

بیانیه حزب الله می افزاید: این تجاوز با مشارکت و پشتیبانی آمریکا انجام شده و واشنگتن به تنش آفرینی های اسرائیل چراغ سبز نشان می‌دهد تا دولت لبنان را برای حرکت در راستای اهداف این رژیم که با منافع ملی لبنانیان همسو نیست، تحت فشار قرار دهد.

این بیانیه تأکید می کند که با ادامه اشغالگری و جنایات اسرائیل، ضرورت دارد دولت لبنان و همه نیروهای سیاسی، موضع ملی یکپارچه‌ای را برای تقویت توانمندی این کشور برای مقابله با این حملات اتخاذ کنند.

حزب الله در ادامه از موضع رئیس جمهور این کشور در خصوص صدور فرمان به ارتش لبنان برای مقابله با تجاوزات اسرائیلی تقدیر کرد.

حزب‌الله همچنین از دولت خواست تا برای توقف حملات دشمن صهیونیستی و حفاظت از شهروندان و منافع ملی این کشور اقدام جدی کند و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت نیز خواست تا برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل اقدام کنند.

