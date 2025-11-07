به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در گفت‌وگو با برنامه «المسائیة» از شبکه الجزیره مباشر، اعلام کرد که حزب‌الله در پیامی رسمی به سه مقام بلندپایه کشور و مردم لبنان، نسبت به تلاش‌های ایالات متحده و رژیم اشغالگر برای کشاندن لبنان به تله‌های سیاسی و دیپلماتیک هشدار داده است.

وی توضیح داد که این نامه شامل دو محور اساسی است؛ نخست مربوط به توافقی است که در سال ۲۰۲۴ با میانجی‌گری آمریکا، فرانسه و سازمان ملل منعقد شد و لبنان به تمامی بندهای آن پایبند بود، اما رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار آمریکا به حملات، تخریب و کشتار ادامه داد.

الحاج حسن افزود: واشنگتن در عملکرد خود از محدوده قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و توافق ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴ فراتر رفته و سازوکار موسوم به «مکانیسم» که زیر نظر افسر آمریکایی اداره می‌شود را نقض کرده است.

وی تأکید کرد که حزب‌الله از دولت خواسته تا با فشار بر آمریکا، فرانسه و سازمان ملل، اجرای توافق را پیگیری کرده و موضعی واحد و قاطع اتخاذ کند.

در محور دوم نامه، حزب‌الله هشدار داده که پیشنهادهای مذاکره ارائه‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی با لحنی تند و فاقد نزاکت دیپلماتیک مطرح می‌شود و هدف آن، تحمیل امتیازات پی‌درپی بر لبنان است.

الحاج حسن با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در عدم پایبندی به توافقات، گفت: این رژیم همواره به دنبال منافع یک‌جانبه بوده و نباید در دام چنین گفتگوهایی افتاد.

افزایش فشارها و حملات هوایی علیه لبنان

وی همچنین به اصرار رژیم صهیونیستی و گستاخی آمریکا اشاره کرد و گفت: دولت لبنان اخیراً دو تصمیم مهم اتخاذ کرده اما هیچ واکنشی از سوی واشنگتن یا تل‌آویو دریافت نکرده است. بلکه سطح تنش و تعرضات لفظی علیه لبنان افزایش یافته و مقام‌های آمریکایی با زبان تحقیرآمیز، لبنان را «دولت شکست‌خورده» توصیف می‌کنند.

الحاج حسن افزود: افزایش اخیر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در چارچوب فشارهای فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی بر دولت، حکومت، مقاومت و مردم لبنان صورت گرفته تا این کشور را به دادن امتیازات وادارند.

وی در پایان از پاسخ به پرسش خبرنگار درباره گزینه‌های حزب‌الله در برابر این حملات خودداری کرد.

