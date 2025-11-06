محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان از سوی جنبش انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، حملات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که یمن در کنار ملت، ارتش و مقاومت اسلامی لبنان ایستاده و از حق مشروع این کشور در مقابله با تجاوزات دفاع می‌کند.

در ادامه این بیانیه، انصارالله با انتقاد از عدم پاسخگویی به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی که منجر به نقض مستمر حاکمیت لبنان شده، تأکید کرد: مواجهه با تجاوز اسرائیل با تمامی ملاحظات دینی، اخلاقی و انسانی، حقی مشروع است.

درخواست برای همبستگی کشورهای عربی با لبنان

دفتر سیاسی انصارالله از جامعه بین‌المللی و کشورهای عربی خواست تا همبستگی واقعی خود را با ملت لبنان نشان دهند و از این کشور در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت کنند. این جنبش همچنین بر حمایت از حق لبنان در مقابله با عربده‌کشی اسرائیل تأکید کرد.

حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

هم‌زمان با صدور این بیانیه، ارتش رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا، چند شهرک لبنانی در جنوب این کشور را هدف حملات خود قرار داد. این حملات که پس از توافق آتش‌بس صورت گرفته، از نظر شدت و گستردگی بی‌سابقه بوده و تاکنون منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شده است.

