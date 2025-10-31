  1. صفحه اصلی
انصارالله خطاب به کاتز: یمن را تهدید نکن!

۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴
«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پاسخ به تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه یمن، گفت که این رژیم در دستیابی به همه اهداف نظامی خود شکست خورده‌ است و اجازه ندارد یمن را تهدید کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، ضمن توصیف «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به عنوان «جنایتکار جنگی»، او را به سخره گرفت و گفت: «یک جنایتکار جنگی مانند کاتز شکست‌خورده، فراتر از حد و اندازه خود صحبت می‌کند.»

الفرح در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه یمن را سخنانی توخالی توصیف و تأکید کرد که این رژیم در دستیابی به همه اهداف نظامی خود در قبال موضع پشتیبانی یمن از غزه شکست خورده و شکنندگی و تناقض روایت آن در برابر جهانیان آشکار شده است.

وی ادامه داد: دو سال است که شما نتوانسته‌اید با وجود حمایت تمام سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب و پشتیبانی مادی، نظامی، رسانه‌ای و سیاسی آنها، اسیران خود را از غزه محاصره‌شده با زور آزاد کنید. شما در شکستن اراده یا ارعاب یمن بزرگ ناتوان‌تر هستید.

این عضو ارشد انصارالله تأکید کرد: ما مردمی هستیم که حق، اراده و قدرت داریم. برگ برنده های ما زیاد، گزینه‌های ما گسترده و صبور هستیم. ما اجازه نخواهیم داد که یک متجاوز جنایتکار تهدید خود را به واقعیت تبدیل کند.

الفرح هشدار داد که «یمن با هرگونه تجاوزی مقابله خواهد کرد و قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد و به تنبیه کسانی که خود را فراتر از قانون می بینند، ادامه خواهد داد تا زمانی که حد و اندازه واقعی خود را بشناسند».

