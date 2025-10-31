انصارالله خطاب به کاتز: یمن را تهدید نکن!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، ضمن توصیف «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به عنوان «جنایتکار جنگی»، او را به سخره گرفت و گفت: «یک جنایتکار جنگی مانند کاتز شکست‌خورده، فراتر از حد و اندازه خود صحبت می‌کند.»

الفرح در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه یمن را سخنانی توخالی توصیف و تأکید کرد که این رژیم در دستیابی به همه اهداف نظامی خود در قبال موضع پشتیبانی یمن از غزه شکست خورده و شکنندگی و تناقض روایت آن در برابر جهانیان آشکار شده است.

وی ادامه داد: دو سال است که شما نتوانسته‌اید با وجود حمایت تمام سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب و پشتیبانی مادی، نظامی، رسانه‌ای و سیاسی آنها، اسیران خود را از غزه محاصره‌شده با زور آزاد کنید. شما در شکستن اراده یا ارعاب یمن بزرگ ناتوان‌تر هستید.

این عضو ارشد انصارالله تأکید کرد: ما مردمی هستیم که حق، اراده و قدرت داریم. برگ برنده های ما زیاد، گزینه‌های ما گسترده و صبور هستیم. ما اجازه نخواهیم داد که یک متجاوز جنایتکار تهدید خود را به واقعیت تبدیل کند.

الفرح هشدار داد که «یمن با هرگونه تجاوزی مقابله خواهد کرد و قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد و به تنبیه کسانی که خود را فراتر از قانون می بینند، ادامه خواهد داد تا زمانی که حد و اندازه واقعی خود را بشناسند».

