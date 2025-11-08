به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از افزایش توان نظامی جنبش انصارالله یمن آشکار کرده و در حال تدوین طرح‌هایی برای مقابله با تهدیدات احتمالی این گروه در دریای سرخ و منطقه است.

در نشست امنیتی اخیر به ریاست بنیامین نتانیاهو و با حضور یسرائیل کاتس وزیر امنیت، بر لزوم حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی و مسیرهای کشتیرانی تأکید شد و مقابله قاطع با هرگونه اقدام انصارالله در اولویت قرار گرفت.

بر اساس ارزیابی‌های امنیتی، اسرائیل ممکن است بنادر یا کشتی‌های مرتبط با یمن را هدف قرار دهد تا مانع تقویت توان نظامی انصارالله شود. نتانیاهو تهدید این گروه را «واقعی و ملموس» دانسته و آن را مرتبط با ایران معرفی کرده است. منابع اسرائیلی همچنین از انتقال تجهیزات نظامی و کارگاه‌های تولیدی انصارالله به مناطق کوهستانی و مستحکم در استان‌های صعده، عمران، الجوف، صنعاء و حجه خبر داده‌اند.

در کنار اقدامات نظامی، اسرائیل و عربستان سعودی به دنبال بهره‌برداری از وضعیت اقتصادی شکننده یمن هستند تا با فشار غیرنظامی، انصارالله را تضعیف کنند. طبق گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، هرگونه تلاش صنعا برای خروج از بحران مالی ممکن است به تشدید مشکلات داخلی منجر شود و پاسخ سختی را در پی داشته باشد.

آری هیستین، پژوهشگر مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم، سه چالش عمده پیش‌روی انصارالله پس از آتش‌بس غزه را برشمرده است: رکود اقتصادی ناشی از حملات اسرائیل و تحریم‌های آمریکا، از دست رفتن حمایت سیاسی و مردمی داخلی پس از توقف جنگ غزه، و مواجهه با دشمنی قدرتمندتر از ائتلاف سعودی یعنی اسرائیل. به گفته او، بقای حکومت صنعا وابسته به توانایی‌اش در مدیریت همزمان این بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی است.

