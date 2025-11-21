به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو با ابراز نگرانی از رشد تولید تسلیحات در یمن گفت این کشور با اتکا به توان داخلی در حال گسترش ظرفیتهای نظامی خود است و رژیم صهیونیستی این روند را با جدیت دنبال میکند.
وی مدعی شد که نماد گروههای فعال در یمن صرفاً یک پرچم نیست بلکه نشاندهنده هدفی مستقیم علیه موجودیت رژیم صهیونیستی است.
تهدیدهای منطقهای
نخستوزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا در آینده از هیچ جهتی، چه از سوی لبنان، چه یمن و چه دیگر مناطق، با تهدیدی مواجه نشود.
