به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای وبسایت World Population Review، میانگین سن ازدواج اول در عراق ۲۵.۳ سال است که این کشور را پس از سومالی، اریتره، سودان، یمن و مصر در جایگاه ششم کشورهای عربی با پایینترین سن ازدواج قرار میدهد.
رتبهبندی کشورهای عربی با پایینترین میانگین سن ازدواج:
|رتبه
|کشور
|میانگین سن ازدواج
|1
|سومالی
|۲۰.۶ سال
|2
|اریتره
|۲۰.۷ سال
|3
|سودان
|۲۱.۹ سال
|4
|یمن
|۲۳.۰ سال
|5
|مصر
|۲۵.۰ سال
|6
|عراق
|۲۵.۳ سال
|7
|امارات
|۲۵.۶ سال
|8
|مراکش
|۲۵.۷ سال
|9
|عربستان سعودی
|۲۵.۹ سال
|10
|فلسطین
|۲۶.۲ سال
این آمار نشاندهنده تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عربی در زمینه ازدواج است. عواملی مانند سنتهای خانوادگی، شرایط اقتصادی، تحصیلات و اشتغال نقش مهمی در تعیین سن ازدواج دارند.
