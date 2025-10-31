  1. صفحه اصلی
جوانان عراقی زود ازدواج می‌کنند/ رتبه ششم در میان کشورهای عربی

۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲
جوانان عراقی زود ازدواج می‌کنند/ رتبه ششم در میان کشورهای عربی

عراق با میانگین سن ازدواج ۲۵.۳ سال، در رتبه ششم کشورهای عربی با پایین‌ترین سن ازدواج قرار دارد. این آمار نشان‌دهنده تأثیر سنت‌های خانوادگی، شرایط اقتصادی و فرهنگی بر الگوهای ازدواج در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های وب‌سایت World Population Review، میانگین سن ازدواج اول در عراق ۲۵.۳ سال است که این کشور را پس از سومالی، اریتره، سودان، یمن و مصر در جایگاه ششم کشورهای عربی با پایین‌ترین سن ازدواج قرار می‌دهد.

 رتبه‌بندی کشورهای عربی با پایین‌ترین میانگین سن ازدواج:

رتبه کشور میانگین سن ازدواج
1 سومالی ۲۰.۶ سال
2 اریتره ۲۰.۷ سال
3 سودان ۲۱.۹ سال
4 یمن ۲۳.۰ سال
5 مصر ۲۵.۰ سال
6 عراق ۲۵.۳ سال
7 امارات ۲۵.۶ سال
8 مراکش ۲۵.۷ سال
9 عربستان سعودی ۲۵.۹ سال
10 فلسطین ۲۶.۲ سال

این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عربی در زمینه ازدواج است. عواملی مانند سنت‌های خانوادگی، شرایط اقتصادی، تحصیلات و اشتغال نقش مهمی در تعیین سن ازدواج دارند.

