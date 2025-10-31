به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های وب‌سایت World Population Review، میانگین سن ازدواج اول در عراق ۲۵.۳ سال است که این کشور را پس از سومالی، اریتره، سودان، یمن و مصر در جایگاه ششم کشورهای عربی با پایین‌ترین سن ازدواج قرار می‌دهد.

رتبه‌بندی کشورهای عربی با پایین‌ترین میانگین سن ازدواج:

رتبه کشور میانگین سن ازدواج 1 سومالی ۲۰.۶ سال 2 اریتره ۲۰.۷ سال 3 سودان ۲۱.۹ سال 4 یمن ۲۳.۰ سال 5 مصر ۲۵.۰ سال 6 عراق ۲۵.۳ سال 7 امارات ۲۵.۶ سال 8 مراکش ۲۵.۷ سال 9 عربستان سعودی ۲۵.۹ سال 10 فلسطین ۲۶.۲ سال

این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عربی در زمینه ازدواج است. عواملی مانند سنت‌های خانوادگی، شرایط اقتصادی، تحصیلات و اشتغال نقش مهمی در تعیین سن ازدواج دارند.

.....

پایان پیام/