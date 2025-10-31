کشته و زخمی شدن بیش از ۱۰ هزار نظامی صهیونیست در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی اعلام کرد که از آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (پانزدهم مهر ۱۴۰۲) تاکنون، دستکم ۱۱۵۲ نظامی صهیونیست کشته شدهاند که حدود ۴۲ درصد آنان زیر ۲۱ سال سن داشتهاند.
بنابر گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی، همچنین بیش از ۶ هزار نظامی دیگر این رژیم در این مدت زخمی شدهاند که بسیاری از آنها دچار آسیبهای شدید جسمی یا روانی هستند.
این گزارش میافزاید که این آمار نشاندهنده شدت درگیریها و میزان بالای تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در جنگی است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) با هدف نابودی حماس آغاز شد.
