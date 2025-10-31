تخریب و سوزاندن ۱۳ هزار درخت زیتون در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «الاتحاد» چاپ فلسطین اشغالی به نقل از موسسه تحقیقات کاربردی فلسطین (اریج) افزود که رژیم اشغالگر اسرائیل با صدور ۹۶ دستور نظامی، مانع دسترسی کشاورزان فلسطینی به بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی زیتون‌کاری در نزدیکی شهرک‌ها و مراکز ایست بازرسی در کرانه باختری شده است.

بر اساس این گزارش، این محدودیت‌ها به‌ویژه در استان‌های جنین، قدس، قلقیلیه و رام‌الله اعمال شده‌ است.

بر اساس این گزارش، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۱۰۰ مورد حمله از سوی شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها، اموال، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی آنان ثبت شده که خسارات سنگینی به زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی روستاهای فلسطینی وارد کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری، در راستای بخشی از سیاست هدفمند برای کوچ اجباری کشاورزان فلسطینی و تصاحب زمین‌های آنان، حدود ۱۳ هزار درخت که بیشتر آنها زیتون بوده‌اند، توسط نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست، ریشه‌کن، سوزانده یا تخریب شدند.

