به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشست تخصصی مجمع نمایندگان استان تهران با حضور حجت‌الاسلام طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، روح‌الله مومن نسب دبیر ستاد استان، دکتر صیادی، مسئول امور مجلس ستاد کشور و خانم دکتر حاج‌حسینی، مدیرکل زنان و خانواده ستاد کشور برای بررسی وضعیت عفاف و حجاب برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر یزدی‌خواه و حضور حجت‌الاسلام آقاتهرانی و حجت الاسلام رسایی و همچنین دکتر صمصامی، غضنفری، سراج، رحمان‌دوست، کوچک‌زاده و دیگر نمایندگان استان تهران در محل کمیسیون فرهنگی برگزار گردید، بعد از گزارش حجت‌الاسلام طاهری آکردی، مومن نسب گزارشی از وضعیت فعلی و وظایف قانونی دستگاه‌ها ارائه نمود و بر ضرورت برخورد با کم‌کاری‌ها تأکید کرد.

ستاد تهران موظف شد دستگاه‌های دارای ترک فعل در حوزه حجاب و عفاف را شناسایی و به همراه مستندات قانونی به دبیرخانه مجمع نمایندگان معرفی کند.

ارائهٔ گزارشی دقیق از وضعیت گزینش و عدم توجه به رعایت شئون اسلامی توسط برخی کارکنان دولتی در دستگاه‌های اجرایی به مجمع نمایندگان نیز بر عهده ستاد گذاشته شد.

