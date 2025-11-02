خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: این سبک زندگی نه تنها باعث می‌شود استقلال واقعی نداشته باشیم، بلکه ممکن است ما را از رحمت و برکت خدا هم دور کند. در اینجا درباره اهمیت مسئولیت‌پذیری و عواقب نپذیرفتن آن صحبت می‌کنیم.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در این باره می‌فرماید:



مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی اَلنَّاسِ؛ ملعون کسی است که بار و مسئولیت کارهای شخصی خودش را روی دوش مردم بیاندازد. (۱)

حالا «ملعون» یعنی چی؟ یعنی کسی که بواسطه اعمال خود، از رحمت خدا دور می‌شود و محبت و حمایت الهی رو از دست می‌دهد. در روایات گفته شده که وقتی کارها و مسئولیت‌های شخصی خودت را بر گردن دیگران را میاندازی، از برکت و رحمت خدا محروم می‌شوی.

دوری از رحمت خدا یعنی چی؟

وقتی از رحمت خدا دور شوی، همه خیر و برکت از زندگی‌ات می‌رود. حتی اگر دانشگاه بری و درس بخوانی، موفق نمی‌شوی. ازدواج می‌کنی ولی آرامش واقعی را بدست نمی‌آوری. در کار و زندگی دائم احساس می‌کنی گیر کردی و راضی نیستی. یعنی وقتی کارهای شخصی‌ات را به دیگران می‌سپاری، زندگیت پر از ناکامی و سختی می‌شود و هیچ خیر و برکتی نمی‌بینی.

درس امام صادق علیه‌السلام درباره مسئولیت‌پذیری

خیلی‌ها فکر می‌کنند: «من وقت ندارم، باید درس بخوانم، چه اشکالی دارد مادرم کارهای منو انجام دهد.» ولی واقعیت اینست که هیچ توجیهی ندارد که فردی کارهای شخصی‌ خود را بر دوش دیگران بیاندازد. حتی عبادت هم بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌ها نیست.

روزی یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام که از سفر حج برگشته بود خدمت امام رسید و از یکی از همسفرانش که خیلی اهل عبادت بود، تعریف می‌کرد. امام پرسید:

پس کارهای شخصی او را چه کسی انجام می‌داد؟ از شترش چه کسی مراقبت می‌کرد؟



مرد گفت: ما انجام می‌دادیم، او فقط عبادت می‌کرد.



امام فرمود: «پس همه شما از او برتر هستید.» (۲)

یعنی حتی اگر خیلی اهل عبادت هم باشی، ولی کارهای شخصی‌ات را خودت انجام ندهی، کسانی که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند از نظر عمل برترند. و هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتن مسئولیت‌های خود قابل قبول نیست.

نتیجه‌گیری

بار زندگی‌ خود را بر دوش دیگران انداختن، فقط یک بارِ اضافی روی دوش خانواده‌ات نیست، بلکه طبق آموزه‌های دینی باعث می‌شود از رحمت خدا دور شوی و برکت و موفقیت را از دست بدهی.

یادت باشه:

وقتی مسئولیت خودت را قبول کنی، درهای رحمت و موفقیت به روی‌ات باز می‌شود. زندگی، برکت می‌خواهد نه کوتاهی و بی‌خیالی و بی‌تفاوتی.

پی‌نوشت:

۱-(کافی، ج۵، ص۷۲)

۲-(داستان راستان، شهید مطهری، ج۱)