این پیروزی‌ها نه فقط برای ملت فلسطین، بلکه برای همه آزادی‌خواهان در سراسر جهان منبع انگیزه و امید بوده‌اند. یقینا این موفقیت‌های بدست آمده حماس و مردم در غزه، اتفاقی نبوده است. پشت این پیروزی‌های متوالی رازهای عمیق‌تری نهفته است که رمز تداوم و قدرت این حرکت مقاومت را شکل داده‌اند.



در آموزه‌های دینی به این نکته اشاره شده و تعداد نفرات در پیروزی‌ها نقش قطعی ندارد زیرا چه بسا نیروی حق کمتر از تعداد نفرات باطل است اما حق پیروز شده است. مصداق این مورد در آیه ۲۴۹ سوره بقره آمده که می‌فرماید:



هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد، و) سپاهیان را با خود بیرون برد، به آنها گفت: «خداوند، شما را به وسیله یک نهر آب، آزمایش می‌کند؛ آنها (که به هنگام تشنگی)، از آن بنوشند، از من نیستند؛ و آنها که جز یک پیمانه با دست خود، بیشتر از آن نخورند، از من هستند» جز عده کمی، همگی از آن آب نوشیدند.



سپس هنگامی که او، و افرادی که با او ایمان آورده بودند، (و از بوته آزمایش، سالم به‌در آمدند)، از آن نهر گذشتند، (از کمی نفرات خود، ناراحت شدند؛ و عده‌ای) گفتند: «امروز، ما توانایی مقابله با (*جالوت*) و سپاهیان او را نداریم.» اما آنها که می‌دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز رستاخیز، ایمان داشتند) گفتند: «چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند!» و خداوند، با صابران و استقامت‌کنندگان) است.



در واقع چیزی که اهمیت دارد اینست که فراوانی عِدّه و عُدّه‌ی دشمن در برابر اراده‌ خداوند چیزی نیست.



در این آیه صریحا می‌فرماید عده کمی در این امتحان الهی سربلند شدند و آب ننوشیدند. بنا بر فرمایش امام صادق علیه‌السلام تعداد افرادی که تا آخر کار به طالوت وفادار ماندند، سیصد و سیزده نفر بودند. (بحارالأنوار، ج۱۳، ص۴۴۱) و تعداد کسانی که از آن آب نوشیدند شصت‌هزار نفر بود. این امتحانی برای آن‌ها بود. (۱)



نماد ایمان و استقامت در مقاومت فلسطین

با وجود تعداد اندک و تجهیزات ناچیز، یاران طالوت با تکیه بر ایمان راسخ و توکل به خداوند، توانستند در برابر سپاه قوی جالوت به پیروزی برسند. این پیروزی تاریخی نشان داد که اراده قوی و باور عمیق می‌تواند بر هر مانعی، حتی قدرت نظامی برتر، فائق آید.

مردم مظلوم فلسطین نیز در شرایطی مشابه قرار داشته‌اند. در حالی‌ که رژیم صهیونیستی از حمایت‌های گسترده‌ آمریکا، به‌ویژه در زمینه‌ تسلیحات پیشرفته و تجهیزات نظامی برخوردار است، فلسطینیان بارها با دست‌های خالی و امکاناتی ناچیز، اما با تکیه بر ایمان، ایستادگی و روحیه‌ مقاومت، توانسته‌اند ضربات سختی بر دشمن وارد کنند. پیروزی‌های آنان نشان می‌دهد که قدرت واقعی، نه در تجهیزات نظامی، بلکه در باور، اتحاد و اراده‌ و مقاومت ملت‌ها نهفته است.



درسی که از جریان طالوت و ایه قرآن می‌توان گرفت اینست که اگر در شرایطی که خسته و تشنه‌اید، بتوانید از نوشیدن آب چشم‌پوشی کنید، در میدان نبرد نیز استقامت خواهید داشت؛ چرا که بدون تحمل سختی‌ها، توان حفظ مقاومت و دفاع ممکن نیست.



مردم غزه با الهام از الگوی تاریخی طالوت و یاران با ایمان او، و با اعتماد به رهبری هوشمندانه و استراتژیک حماس، توانسته‌اند در برابر دشمن سرسخت رژیم صهیونیستی و حمایت بی‌دریغ آمریکا، با قدرت و پایداری مثال‌زدنی مقاومت کنند. این مقاومت نه تنها نمادی از ایستادگی یک ملت مظلوم است، بلکه گواهی بر اراده آهنین و اتحاد مردمی است که علیرغم فشارها و محدودیت‌های شدید، دستاوردهای بزرگی در دفاع از خاک و حقوق خود به دست آورده‌اند.



این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که با ایمان راسخ، برنامه‌ریزی دقیق و رهبری مقتدر، حتی در برابر نیروهای مسلح و منابع مالی گسترده دشمن، می‌توان پیروز شد و چراغ امید را روشن نگه داشت.

مقاومت حماس و غزه، درسی از الگوی طالوت

آزمونی که سپاه طالوت با آن روبه‌رو شدند، پیش از حرکت و در شرایطی آسان و دلپذیر نبود؛ چرا که در هوایی معتدل و در آسایش، چشم‌پوشی از آب چندان دشوار نیست و نمی‌توان آن را محک واقعی اطاعت و پایداری دانست. امتحان حقیقی زمانی آغاز شد که سپاه در مسیر حرکت، گرفتار گرما، خستگی و تشنگی شدید شد؛ آنگاه بود که وفاداری، اراده و توان ایستادگی افراد سنجیده می‌شود چه کسانی در مسیر هدف باقی می‌مانند.



مقاومت غزه نیز در چنین شرایطی شکل گرفته است. نه در فضای آرام و امن، بلکه در میان آتش و خاکستر، زیر آوار بمباران و در دل محاصره و فقر. آنچه حماس و مردم غزه را از بسیاری دیگر متمایز کرده، همین پایداری در شرایط دشوار و انتخاب آگاهانه‌ مقاومت در سخت‌ترین لحظات است. آن‌ها نشان داده‌اند که تنها در میدان عمل و هنگام فشارهای طاقت‌فرساست که می‌توان صداقت، شجاعت و ایستادگی را سنجید و معنا بخشید.



مردم مظلوم غزه در مدت ۷۰ سال مقاومت با رژیم صهیونیستی، از میان طوفان‌های سهمگین رنج و ستم عبور کرده‌اند. محاصره‌ای نفس‌گیر که روزنه‌های زندگی را یکی‌یکی بست، حملات بی‌وقفه‌ای که آسمان و زمین را بر سرشان فروریخت، و ویرانی گسترده‌ای که خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و امیدها را در هم کوبید، تنها بخشی از واقعیت تلخ آنان بوده است.



در کنار این فجایع، آوارگی خانواده‌ها، شهادت کودکان و زنان بی‌پناه، و زخم‌های عمیق روحی و جسمی، صحنه‌هایی‌ است که هر ملتی را از پا درمی‌آورد. اما مردم غزه در میان این مصائب، نه‌تنها دوام آوردند، بلکه معنای واقعی ایستادگی را به جهان نشان دادند.



آن‌ها ثابت کردند که مقاومت تنها واکنشی لحظه‌ای نیست، بلکه راهی است برای حفظ عزت، هویت و کرامت انسانی؛ راهی که با ایمان، پایداری و باور به پیروزی طی می‌شود، حتی اگر دشمن تا دندان مسلح باشد و افق‌ها تیره و تار به نظر برسد.

مردم مقاوم غزه با پایداری و ایستادگی بی‌نظیر خود، چهره واقعی جنایات خونین رژیم صهیونیستی را به جهان نشان دادند و ماهیت ضدانسانی حمایت‌های بی‌وقفه آمریکا از این رژیم را برملا کردند. پس از وقایع ۷ اکتبر، انزجار و نفرت جهانی نسبت به رژیم اشغالگر به طور چشمگیری افزایش یافت و این رژیم بیش از پیش در انزوای سیاسی و اجتماعی فرو رفت.



این انزجار نه تنها در میان مردم عادی، بلکه در میان بسیاری از مقامات و مسئولان کشورها نیز به وضوح دیده می‌شود، به طوری که محبوبیت این رژیم در مجامع بین‌المللی به شدت کاهش یافته است.



نمونه بارز این نفرت گسترده، زمانی بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای سخنرانی در سازمان ملل متحد حضور یافت؛ در این رویداد، شمار زیادی از دیپلمات‌ها و حاضرین در اعتراض به سیاست‌های اشغالگرانه و جنایات اسرائیل سالن را ترک کردند و نشان دادند که دیگر نمی‌توان چشم بر جنایات این رژیم بست. این واکنش‌ها بیانگر تغییر عمیق در نگرش جامعه جهانی نسبت به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی است و پیامی روشن برای پایان دادن به اشغال و ظلم محسوب می‌شود.

صبر؛ رمز پیروزی

اصل جاودانه‌ای که از زبان یاران مؤمن طالوت بیان شد، همچنان در میدان‌های مقاومت معنا پیدا می‌کند: «وَاللهُ مَعَ الصّابِرین»؛ خداوند با صابران است. این وعده الهی نه تنها تسلی‌بخش دل‌های خسته، بلکه ضامن پیروزی در دل سخت‌ترین میدان‌هاست.

مردم غزه نیز، همچون یاران طالوت، در برابر دشمنی تا دندان مسلح و مورد حمایت قدرت‌های جهانی، ایستاده‌اند؛ با وجود محاصره، جنگ، و شهادت عزیزانشان، صبر را پیشه کرده‌اند و همین صبر، عامل ماندگاری و پیروزی آنان شده است. تجربه غزه نشان می‌دهد که معیار موفقیت در جبهه حق، نه برتری عددی یا توان نظامی، بلکه پایداری، ایمان و صبر است. و این ملت، با تحمل آزمون‌های سخت، بار دیگر مصداق وعده خداوند شدند: که اگر صبر پیشه کنند، یاری خدا حتمی است و پیروزی از آنِ صابران.

مردم غزه با صبری مثال‌زدنی و ایستادگی بی‌وقفه، در برابر ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی و حمایت‌های جهانی آن، همچون یاران طالوت در تاریخ، نشان دادند که ایمان و مقاومت، حتی در برابر دشوارترین شرایط، راه پیروزی را می‌سازد. آن‌ها ثابت کردند که خداوند همراه صابران است و هرگاه این مردم با اراده و استقامت پایدار بایستند، پیروزی از آن آنان خواهد بود. غزه نماد شجاعت و استقامت در مسیر آزادی و عدالت است.

