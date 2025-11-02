به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس روز یکشنبه با صدور بیانیهای، گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا درباره ادعای «غارت یک کامیون کمکرسانی» در غزه را بهشدت رد کرد و آن را اتهامی بیاساس و ساختگی دانست که با هدف توجیه کاهش کمکهای بشردوستانه به غزه مطرح شده است.
در این بیانیه آمده است: «حماس با شدیدترین عبارات، افترای فرماندهی مرکزی آمریکا درباره غارت کامیون کمکرسانی را محکوم میکند و تأکید دارد که این ادعاها کاملاً بیپایه و ساختگی هستند».
حماس تأکید کرد که این ادعاها در راستای پوشاندن ناتوانی جامعه جهانی در پایان دادن به محاصره و گرسنگی دادن به غیرنظامیان غزه مطرح شدهاند. این جنبش همچنین یادآور شد که نیروهای امنیتی و پلیس غزه بیش از هزار شهید و صدها زخمی در مسیر تأمین امنیت کاروانهای امدادی دادهاند و هرگونه بینظمی و غارت پس از عقبنشینی نیروهای اشغالگر پایان یافته، که نشان میدهد اشغالگران مسئول اصلی بیثباتی و هرجومرج بودهاند.
در ادامه، حماس اعلام کرد که هیچیک از نهادهای بینالمللی یا محلی و حتی رانندگان کاروانهای امدادی، شکایتی درباره چنین حادثهای ثبت نکردهاند، و این نشان میدهد که تصویر ارائهشده توسط فرماندهی مرکزی آمریکا ساختگی و هدفمند بوده است.
حماس همچنین از عدم توجه آمریکا به جنایات روزانه اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «اگر پهپادهای آمریکایی توانستهاند تصویری ادعایی از یک کامیون ثبت کنند، چرا شهادت ۲۵۴ فلسطینی از زمان آغاز آتشبس، که ۹۱٪ آنها غیرنظامی بودهاند، از جمله ۱۰۵ کودک، ۳۷ زن و ۹ سالمند را ندیدهاند؟»
این جنبش همچنین به تسلط آتشبار اسرائیل بر بیش از ۳۵ کیلومتر مربع از نوار غزه، تخریب روزانه منازل غیرنظامیان، ورود کمتر از ۹.۴٪ از سوخت توافقشده، و ممانعت از ورود مواد پروتئینی مانند تخممرغ، مرغ و گوشت اشاره کرد که مردم غزه از دو سال پیش از آن محروم بودهاند.
طبق گزارش حماس، میانگین ورود کمکهای بشردوستانه به غزه تنها ۱۳۵ کامیون در روز است، در حالی که اقلام بیشتر کامیونها تجاری هستند و مردم توان خرید آنها را ندارند. با وجود درخواستهای مکرر برای افزایش کمکها، روند فعلی خلاف آن را نشان میدهد.
در پایان، حماس تأکید کرد که نهادهای بینالمللی بیطرف و معتبر، هیچیک از ادعاهای آمریکا را تأیید نکردهاند و ادامه حمایت واشنگتن از روایت اسرائیل، نشاندهنده جانبداری غیراخلاقی و مشارکت در محاصره و رنج مردم غزه است.
این جنبش از دولت آمریکا خواست تا بهجای تکیه بر تصاویر پهپادی، با اندکی وجدان انسانی و مسئولیت اخلاقی، از توجیه تجاوزات اسرائیل دست بردارد و این رژیم را به اجرای توافقها و توقف نقضهای روزانه ملزم کند.
