به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فاو) در گزارش سالانه خود نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی و کشاورزی بی‌سابقه در نوار غزه هشدار داد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه در پی جنگ مداوم نابود شده و تنها کمتر از ۵ درصد از این اراضی همچنان قابل کشت هستند.

فاو اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از گلخانه‌های کشاورزی به‌طور کامل تخریب شده‌اند و بیشتر چاه‌های آب آسیب دیده‌اند، به‌طوری که دسترسی به منابع آبی تقریباً غیرممکن شده و این امر موجب فروپاشی کامل نظام تولید داخلی در غزه شده است.

این سازمان تأکید کرد که غزه اکنون به‌طور کامل به کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای غذایی خود وابسته است و هشدار داد که تداوم محدودیت‌ها بر ورود نهاده‌های کشاورزی و سوخت از طریق گذرگاه‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده به قحطی گسترده منجر شود.

فاو همچنین اعلام کرد که ۹۰ درصد از ساکنان غزه قادر به تأمین غذای کافی نیستند. تولید سبزیجات و غلات به کمتر از نصف سطح خود در دو سال گذشته کاهش یافته و بخش شیلات نیز به‌شدت تخریب شده و با محدودیت‌هایی مواجه است که فعالیت عادی آن را مختل کرده‌اند.

این سازمان غزه را در کنار سودان، یمن و افغانستان، یکی از چهار بحران غذایی وخیم جهان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ معرفی کرده و خواستار پاسخ اضطراری چندبخشی شامل امنیت غذایی، آب، بهداشت و حمایت روانی شده است تا از فروپاشی کامل انسانی در این منطقه جلوگیری شود.

