به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم عزیززاده گرجی» شامگاه پنجشنبه، 8 آبان 1404 در نشست هماندیشی کانونهای خدمت رضوی پهنه سوم کشور اظهار کرد: مباحث مطرحشده در این نشست مبتنی بر مأموریتها و شیوهنامههای مرکز خادمیاری است و مشارکت فکری اعضا میتواند به غنای آن بیفزاید.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری در فلسفه تشکیل مرکز خادمیاری و ایجاد گفتمان مشترک در حوزه خدمت رضوی افزود: در مازندران تلاش داریم این گفتمان را از سطح معاونتهای استانی تا کانونهای محلهای تعمیق بخشیم تا همه بدانند رسالت خادمیاران رضوی چیست و خروجی فعالیت آنان باید چه باشد.
وی تصریح کرد: خدمت رضوی باید همانند زیارت، با معرفت، خالصانه و مجاهدانه انجام گیرد. هرچند ساختار اداری اهمیت دارد، اما آنچه تعیینکننده است، اهلیت و شایستگی افراد در ایفای نقش خادمیاری است.
عزیززاده گرجی با اشاره به نقش کانونهای محلهای بهعنوان میدان واقعی عملیات خدمت رضوی گفت: ساختار خادمیاری باید از پایین به بالا و بر اساس نیازهای واقعی مردم شکل گیرد تا بتواند به جریان اجتماعی ماندگار تبدیل شود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه تحول در فعالیتهای خادمیاری نیازمند پشتوانه فکری و برنامهریزی دقیق است، تأکید کرد: تحول با تغییر متفاوت است و باید از طریق هیئتهای اندیشهورزی و اتاقهای فکر در کانونها دنبال شود.
وی در پایان از رشد ۴۰ درصدی آموزشهای ثبتشده در سامانه خادمیاری استان مازندران خبر داد و این پیشرفت را نتیجه افزایش آگاهی و انسجام خادمیاران دانست و گفت: هدف نهایی ما ایجاد شبکهای از مؤمنان خدمتگزار در محلات است تا هر فرد بر اساس توان و تخصص خود در خدمت به مردم و به نام امام رضا (ع) سهیم باشد.
