آثار تربیتی امیدواری از دید قرآن

امید فقط یه احساس خوشایند نیست. یه نیروی واقعیه که زندگی رو معنادار می‌کنه. وقتی مشکلات هجوم میارن، امید مثل سپر دفاعی عمل می‌کنه و نمی‌ذاره روانتون فرو بپاشه. خوبه که بدونید قرآن برای امید از واژه «رجاء» استفاده می‌کنه که معنای خیلی دقیق‌تری داره و می‌خوایم عمیق‌تر بررسیش کنیم.



امید، شما رو از جا می‌کنه!



اولین کارکرد امید، تبدیل رخوت به حرکته! خدا خودش فرموده: «از رحمت من ناامید نشوید» (الزمر: ۵۳) این آیه قوی‌ترین محرک برای کسیه که احساس می‌کنه خیلی اشتباه کرده. وقتی امید دارید، از حالت انجماد خارج می‌شید و دوباره شروع می‌کنید.



چطور به کار بگیریم:



هر امید را به یک اقدام کوچک وصل کن: امروز کدام قدم ۱۰ دقیقه‌ای مرا جلو می‌برد؟



امید، به صبر، ضریب می‌ده



دومین کارکرد امید، تقویت صبره. خدا به پیامبرش دستور می‌ده: «در برابر سختی‌ها شکیبا باش تا خدا داوری کنه». (یونس:۱۰۹) وقتی امید به نصرت الهی دارید، سختی‌ها تحمل‌پذیر میشن. مثل ورزشکاری که می‌دونه تمرین طاقت‌فرسای امروز = مدال فرداست.



چطور به کار بگیریم:



ثبت مسیر: دفترچه‌ای برای رصد پیشرفت‌هایت داشته باش (دیدن مسیر، صبر را زیاد می‌کند)



امید دوپامین آزاد می‌کنه



سومین کارکرد امید، تولید شادکامیه! قرآن «قُنوط» یا ناامیدی رو گناه کبیره می‌دونه. چون روح زندگی رو می‌کشه. برعکس امیدواری مثل دوپامین طبیعی عمل می‌کنه. علم روانشناسی هم تأیید می‌کنه: مغز امیدوار، هورمون‌های شادی بیشتری ترشح می‌کنه.



چطور به کار بگیریم؟



ارتباطات امیدزا: با آدم‌ها و محتوایی دمخور شو که انرژی مثبت می‌دهند.



باور به قدرت شخصی شما!



چهارمین کارکرد امید، تقویت خودکارآمدیه. طبق فرمودۀ قرآن: «خدا حال قومی رو تغییر نمیده تا خودشون تغییر کنن». (رعد:۱۱) این یعنی شما قدرت تغییر دارید! امید این باور رو تقویت می‌کنه که می‌تونید سرنوشتتون رو بسازید.



چطور به کار بگیریم:



اگر راه الف نشد، بلافاصله راه ب و ج را امتحان کن (انعطاف‌پذیری).

پی‌نوشت:

