تلاش الحشد الشعبی برای پاکسازی مناطقی از صلاح الدین و موصل از بقایای جنگی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره مواد منفجره گردان صلاح الدین در الحشد الشعبی عراق منطقه «العوجه» در استان صلاح الدین عراق را از بقایای جنگی و مواد منفجره پاکسازی کرد.

به گزارش الفرات نیوز، این اقدام در راستای آماده سازی این منطقه برای بازگشت آوارگان انجام شده است.

واحد اطلاع رسانی الحشد الشعبی اعلام کرده است که این عملیات بنا به دستور فرماندهی ستاد عملیات الحشد الشعبی در صلاح الدین و با هماهنگی با واحد مهندسی وزارت دفاع و وزارت کشور و همراهی تیپ 35 الحشد الشعبی انجام شده است.

این واحد اشاره کرد که منطقه به سه بخش تقسیم شده و گردان صلاح الدین بخش اول شامل 99 ساختمان دولتی و مسکونی از جمله مسجد العوجه و بیمارستان امام مهدی (عج) را پاکسازی کرده است.

نیروهای الحشد الشعبی همچنین در شهر موصل بقایای جنگی باقیمانده از گروه تروریستی داعش را پاکسازی کردند.



