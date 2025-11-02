عضو کمیته امنیتی پارلمان عراق: مرزهای عراق و سوریه امن هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی تقی، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، روز یکشنبه اعلام کرد که مرزهای عراق با سوریه بهطور کامل امن شدهاند و هرگونه تلاش برای نفوذ عناصر تروریستی به داخل خاک عراق غیرممکن شده است.
تقی در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» تأکید کرد: «نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی از آمادگی کامل و توان بالایی برای حفاظت از کشور در برابر هرگونه تهدید خارجی برخوردارند».
وی افزود: «گسترش امنیتی و تدابیر اتخاذشده در امتداد نوار مرزی، مانع هرگونه نفوذ یا رخنه احتمالی خواهد شد».
او همچنین خاطرنشان کرد که سامانه امنیتی عراق طی سالهای گذشته توانایی خود را در مقابله با خطرات اثبات کرده و هماهنگی میان یگانهای مختلف نظامی و امنیتی، نقش مهمی در تقویت ثبات در مناطق مرزی ایفا کرده است.
