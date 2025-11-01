به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تروریست‌های تکفیری وابسته به گروه ممنوعه سپاه صحابه بار دیگر در کراچی دست به خشونت زدند و با تیراندازی هدف‌دار، جوان شیعه‌ای به‌نام عادل حسین را به شهادت رساندند.

براساس جزئیات، این حادثه در شهرک اورنگی رخ داد و مهاجمان با تیراندازی بی‌رحمانه عادل را به قتل رساندند.

پلیس در محل حاضر و جسد شهید عادل جهت انجام مراحل قانونی به بیمارستان اعزام کرد.

پیش‌تر شرایط امنیتی در کراچی به‌تدریج بهبود یافته بود، اما تروریست ها تلاش می‌کنند این فضای آرام را برهم زنند و بار دیگر آتش و خون‌ریزی را آغاز کرده‌اند.

