  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

شهادت یک جوان شیعه در کراچی در حمله تروریست‌های سپاه صحابه

۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱
کد مطلب: 1745130
شهادت یک جوان شیعه در کراچی در حمله تروریست‌های سپاه صحابه

تروریست‌های تکفیری وابسته به گروه ممنوعه سپاه صحابه بار دیگر در کراچی دست به خشونت زدند و با تیراندازی هدف‌دار، جوان شیعه‌ای به‌نام عادل حسین را به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تروریست‌های تکفیری وابسته به گروه ممنوعه سپاه صحابه بار دیگر در کراچی دست به خشونت زدند و با تیراندازی هدف‌دار، جوان شیعه‌ای به‌نام عادل حسین را به شهادت رساندند.

براساس جزئیات، این حادثه در شهرک اورنگی رخ داد و مهاجمان با تیراندازی بی‌رحمانه عادل را به قتل رساندند.

پلیس در محل حاضر و جسد شهید عادل جهت انجام مراحل قانونی به بیمارستان اعزام کرد.

پیش‌تر شرایط امنیتی در کراچی به‌تدریج بهبود یافته بود، اما تروریست ها تلاش می‌کنند این فضای آرام را برهم زنند و بار دیگر آتش و خون‌ریزی را آغاز کرده‌اند.

................
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha