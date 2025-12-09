به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان (۲۱٫۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت) به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اوچا گفته است این رقم اگرچه ۴ درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ است، اما افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی جهان در شرایط غیرجنگی به شمار میرود.
این گزارش، ناامنی غذایی در افغانستان را در سطح هشداردهنده دانسته و افزوده است: پیشبینی میشود ۱۷٫۴ میلیون نفر در سال آینده با گرسنگی حاد روبهرو شوند که از این تعداد، ۵٫۲ میلیون نفر در وضعیت «اضطراری» (فاز ۴) قرار دارند؛ بیش از دو برابر سال گذشته.
این نهاد بینالمللی با اشاره به اینکه خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی نیز در این کشور ادامه دارد گفته است که ۱۲ استان به شدت آسیب دیدهاند و ۳٫۴ میلیون نفر تاکنون تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
اوچا خاطرنشان ساخته است که محرومیت زنان و دختران شدت گرفته و محدودیتهای جدید طالبان، همراه با خشونت جنسیتی، ازدواج اجباری کودکان و کار اجباری کودکان، خطرات حفاظتی را به سطح بحرانی رسانده است.
این دفتر در ادامه خطرات موجود در افغانستان تصریح کرد که هر ماه به طور متوسط ۵۰ نفر در اثر انفجار مین و مهمات باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی میشوند.
سازمان ملل در ادامه گزارش بازگشت گسترده پناهجویان افغان را باعث فشار مضاعف بر حکومت دانسته و تأیید کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲٫۵۲ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و خدمات اولیه، مسکن و فرصتهای شغلی را با چالش جدی مواجه کردهاند.
این نهاد برای سال ۲۰۲۶ درخواست ۱٫۷۲ میلیارد دلار کمک کرده و اعلام کرده است که ۱۷٫۵ میلیون نفر (۸۰ درصد افراد نیازمند) را در اولویت قرار خواهد داد.
اوچا با اشاره به نیازهای اولیه در افغانستان گفته است: کمکها عمدتاً شامل غذا، سرپناه، درمان، آب آشامیدنی سالم و پول نقد چندمنظوره خواهد بود و مناطق با بالاترین شدت بحران در اولویت قرار میگیرند.
در پایان این گزارش تأکید شده است: کارشناسان هشدار میدهند در صورتی که کمکهای بینالمللی به موقع تأمین نشود، خطر مرگومیر ناشی از گرسنگی و بیماری در میان کودکان، زنان و سالمندان به شدت افزایش خواهد یافت.
