به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «باراک اوباما» رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در آستانه انتخابات فرمانداری در ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی، با انتقاد شدید از دونالد ترامپ، او را فردی با «تمایلات استبدادی» توصیف کرد و از رأی‌دهندگان خواست تا با انتخاب نامزدهای دموکرات، پیامی قاطع به سیاست‌های ترامپ بدهند.

اوباما که پس از حدود ۹ سال از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب دموکرات به شمار می‌رود، روز شنبه در گردهمایی‌هایی جداگانه از دو نامزد دموکرات، ابیگیل اسپانبرگر و میکی شریل حمایت کرد. این در حالی است که ترامپ تعطیلات آخر هفته را در اقامتگاه خود در فلوریدا گذراند و نامزدهای جمهوری‌خواه، به تنهایی به کارزار انتخاباتی خود ادامه دادند.

اوباما در سخنرانی‌های خود، اسپانبرگر و شریل را دو چهره باتجربه از جناح میانه‌رو دموکرات‌ها معرفی کرد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نقش مهمی در کسب اکثریت مجلس نمایندگان برای حزب دموکرات ایفا کردند. او آن‌ها را افرادی توصیف کرد که می‌توانند شرایط اقتصادی رأی‌دهندگان را بهبود بخشند.

با این حال، بخش عمده‌ای از سخنان اوباما به انتقاد از ترامپ اختصاص داشت. وی رئیس‌جمهور فعلی را به «بی‌قانونی، بی‌پروایی» و پیروی از سیاست‌های اقتصادی «آشفته» متهم کرد و از مردم خواست تا با رأی ندادن به نامزدهای حامی ترامپ، «نمونه‌ای درخشان برای ملت» ارائه دهند و در برابر «تمایلات استبدادی» مقاومت کنند.

اوباما همچنین تأکید کرد که قصد سرزنش رأی‌دهندگانی را که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده‌اند، ندارد و اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و تورم، در تصمیم‌گیری آن‌ها نقش داشته است.

........................................

پایان پیام/ 167