به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البرادعی معاون سابق رئیس جمهور مصر و مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس که در آن به مواضع دولت‌های عربی در خصوص شکایت علیه اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی اشاره شده است، جنجال آفرین شد.

به گزارش روسیا الیوم، البرادعی در پیام‌رسان ایکس نوشت، تقریبا همه دولت‌ها و سازمان‌ها و کارشناسان در این باره اتفاق نظر دارند که اسرائیل مرتکب کشتار جمعی و دیگر انواع جنایات ضدانسانی در نوار غزه شده است.

وی افزود، موضع دولت‌های عربی را در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر شکایت‌های رسمی علیه اسرائیل که در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است را دنبال می‌کنم و می‌بینم اکثر کشورهایی که به این شکایت پیوسته‌اند (کلمبیا، لیبی، مکزیک، فلسطین، اسپانیا، ترکیه و بولیوی) یا علیه اسرائیل به طور جداگانه شکایت کرده‌اند (بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی، آفریقای جنوبی، شیلی و مکزیک)، کشورهای غیرعربی هستند در حالی که ما عرب‌ها خودمان را صاحب پرونده فلسطین می‌دانیم.

البرادعی در ادامه نوشت: گمان می‌کنم که دولت‌های عربی می‌ترسند بخشی از هرگونه اقدام قانونی علیه اسرائیل باشند… امیدارم اشتباه کرده باشم!

................

