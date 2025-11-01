به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌های سعودی بزرگ قصد دارند در بازار سوریه سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دلار انجام دهند، اگرچه ادامه تحریم‌های آمریکا بر دمشق یکی از چالش‌های اصلی این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، «عبدالله ماندو» رئیس شورای کسب‌وکار سعودی-سوری، اعلام کرد که شرکت‌هایی مانند آکوا پاور سعودی، فعال در انرژی‌های تجدیدپذیر، و شرکت مخابرات سعودی (STC) قصد ورود به بازار سوریه را دارند.

او در حاشیه کنفرانس «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض افزود: هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها، آغاز بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی سوریه پس از جنگ، به ویژه در حوزه انرژی، مالی و مخابرات است و انتظار می‌رود طی پنج سال آینده میلیاردها دلار سرمایه واقعی جذب شود.

رویترز می‌افزاید که علی‌رغم معافیت‌های گسترده، تحریم‌های موسوم به «قانون قیصر» هنوز برقرار است و رفع کامل آن نیازمند تصویب کنگره آمریکاست، جایی که نمایندگان درباره این موضوع اختلاف نظر دارند. ماندو این قانون را آخرین مانع خفه‌کننده اقتصاد سوریه خوانده است.

در همین راستا، «محمد نضال الشعار» وزیر اقتصاد حکومت جولانی ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا طی ماه‌های آینده به‌طور رسمی برداشته شود. پیش‌تر در ماه می، رئیس‌جمهور آمریکا دستور لغو بیشتر تحریم‌ها علیه سوریه را صادر کرده بود، اما قانون قیصر هنوز اجرایی است.

همزمان، «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه ادعا کرد که طی ده ماه گذشته ۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سوریه جذب شده است. الشرع افزود که قوانین سرمایه‌گذاری سوریه به گونه‌ای اصلاح شده است که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد وجوه خود را به خارج از کشور منتقل کنند.

همچنین «عبدالقادر الحصریة» رئیس بانک مرکزی حکومت جولانی گفت که همکاری میان وزارت سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی حکومت جولانی و بانک مرکزی عربستان سعودی باعث تسهیل انتقال مستقیم پول بین سوریه و عربستان شده و این امر به تقویت اعتماد به نظام مالی سوریه کمک می‌کند. الحصریة همچنین بر آمادگی برای افزایش شراکت‌ها و پروژه‌های مشترک اقتصادی و مالی میان سوریه و عربستان تأکید کرد.

