عربستان ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام به حکومت جولانی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت جولانی و عربستان سعودی یادداشت تفاهمی امضا کردند که به موجب آن ریاض یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام به دمشق اهدا می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، وزارت انرژی حکومت جولانی در مقر خود در دمشق، یادداشت تفاهمی با «صندوق توسعه سعودی» (وابسته به دولت عربستان) امضا کرده است که بر اساس آن سوریه این مقدار نفت خام را به‌صورت کمک دریافت می‌کند.

انتظار می‌رود که این کمک، فشار شدید بر بخش انرژی سوریه را به‌ویژه پس از توقف واردات نفت از ایران، کاهش دهد.

«محمد البشیر» وزیر انرژی حکومت جولانی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت این هدیه در چارچوب حمایت‌های پادشاهی سعودی از سوریه ارائه شده است و تأثیر مثبتی در تحقق توسعه، بازسازی و عمران کشور خواهد داشت.

او افزود که نفت خام وارداتی به پالایشگاه بانیاس منتقل و پس از پالایش، فرآورده‌های نفتی به پمپ‌بنزین‌ها توزیع خواهد شد.

از سوی دیگر، «سلطان بن عبدالرحمن المرشد» مدیرعامل صندوق توسعه سعودی، توضیح داد که این کمک با هدف پشتیبانی از بخش انرژی سوریه ارائه می‌شود و بخشی از تلاش‌های مداوم عربستان برای حمایت از مردم سوریه است.

خبرگزاری رسمی عربستان (واس) نیز گزارش داد که این محموله نفتی به تقویت فعالیت پالایشگاه‌های سوریه و تضمین پایداری عملیاتی و مالی کمک می‌کند و موجب تقویت اقتصاد و مقابله با چالش‌های اقتصادی خواهد شد.

پیش‌تر، وزارت انرژی سوریه در ۲۸ اوت با چند شرکت سعودی در حوزه‌های نفت و برق، یک قرارداد و ۶ یادداشت تفاهم امضا کرده بود. همچنین در ژوئیه گذشته، نخستین «فروم سرمایه‌گذاری سوریه-عربستان» در دمشق برگزار شد که طی آن ۴۴ قرارداد به ارزش ۶ میلیارد دلار به امضا رسید.

در سال ۲۰۱۰ میلادی، نفت ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی سوریه، نیمی از صادرات و بیش از ۵۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌داد. این کشور در آن زمان روزانه ۳۹۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، اما تولید در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت کاهش یافت و تنها به ۴۰ هزار بشکه در روز رسید. در دوران حکومت قبلی، سوریه بیشتر نفت مورد نیاز برای تولید برق را از ایران دریافت می‌کرد، اما این روند پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته متوقف شد.

