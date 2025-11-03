نفوذ نظامیان اسرائیل به منطقه حوض یرموک در غرب درعا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گشت نظامی اسرائیلی متشکل از سه خودروی زرهی، بامداد امروز وارد روستای "معربه" در منطقه حوض یرموک واقع در حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه شد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد: این خودروها به‌طور محدود وارد خاک سوریه شدند و پس از مدتی کوتاه به منطقه اشغالی جولان بازگشتند. در جریان این نفوذ، هیچ‌گونه درگیری یا تلفات انسانی گزارش نشده است.

گفتنی است تحرکات نظامی اسرائیل در خاک سوریه همچنان ادامه دارد؛ به‌ویژه در استان‌های قنیطره و درعا که از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون شاهد افزایش چشمگیر در عملیات‌های نفوذ اسرائیلی بوده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده که این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت سوریه واکنشی نشان نداده و هیچ مانعی در برابر این تجاوزها ایجاد نکرده است.

