به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد لیالی در سخنان خود، از تدوین کتاب «فقه خبر» توسط محققی ابراز خوشحالی کرد و این رویداد را «امیدوارکننده» خواند. وی ابراز امیدواری کرد که بیشتر به بحث فقه رسانه در حوزه علمیه قم پرداخته شود. وی اشاره کرد که آنچه عرضه می‌کند، محصول بیش از دو دهه فعالیت وی در رسانه‌ها است؛ از زمانی که طلبه و دانشجو بود تا زمانی که به عنوان مدیرمسئول و سردبیر در جشنواره‌های نشریات دانشجویی و حوزوی حضور داشت و تجربیات تلخ و شیرینی از عرصه خبر و رسانه کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار ابنا، وی با بیان اینکه فرصت بحث مفصل در باب اهمیت خبر و ضرورت رسانه‌ای که «رسانا» باشد و بتواند ارتباط خود را با جامعه، نخبگان یا حیطه تخصصی برقرار کند، وجود ندارد، سه نکته مهم را مطرح کرد:

اهمیت و ضرورت پرداختن:

با حفظ اهمیت و ضرورت پرداختن به فضای رسانه، خبررسانی، اطلاع‌رسانی، آگاهی و آگهی‌رسانی و آگاه کردن توده‌های مخاطب (اعم از دانشگاه، اصناف و اقشار)، باید توجه شود که چگونه باید به این خبر و اخبار پرداخته شود.

فهم صحیح ماهیت خبر:

باید فهمید که خبر و اخباری که قرار است اعلام شود، چقدر پخته شده است و چقدر در باب لوازم آن کار شده است؛ آیا جامعه آن را می‌پذیرد یا پس خواهد زد.

جنگ نابرابر رسانه‌ای:

وی تصریح کرد: واقع قضیه این است که امروز ما در یک جنگ نابرابر رسانه‌ای قرار داریم که این نبرد هر تعبیری داشته باشد، از جنگ نرم گرفته تا شبیخون‌های فرهنگی (تعبیر رهبر معظم انقلاب) و اصطلاحات مختلفی که وجود دارد، وظیفه جریان انقلاب اسلامی که معتقد به گفتمان امام و رهبری است را دوچندان خواهد کرد. وی افزود: احساس می‌شود با همه آثار موجود و قلم زدن اساتید، توجه به فقه رسانه دوچندان است.

نقد الگوی موجود فقه خبر و لزوم بین‌رشته‌ای بودن

این استاد حوزه با طرح نقدی مهم به آثار موجود در حوزه فقه رسانه، ابراز داشت: عموماً کسانی که در فقه رسانه و فقه خبر کار کرده‌اند، به اخلاق در رسانه می‌پردازند، اما رسانه را چندان نمی‌شناسند. وی افزود: ذات این امر آن است که احتمالاً مدیرمسئول، سردبیر یا خبرنگار نبوده‌اند؛ تیتر، شورای تیتر و لید خبر را نمی‌دانند.

وی الزامات تولید اثر معتبر در عرصه فقه رسانه را این‌گونه تشریح کرد:

یک نویسنده باید رسانه را بشناسد؛ خبرنگار تربیت کرده و روزنامه‌نگار باشد.

وی باید دوره‌های خبررسانی و خبرنگاری را گذرانده باشد.

باید دارای پشتوانه تحصیلی در سواد رسانه باشد.

مبانی فقهی را داشته باشد.

استاد لیالی با تأکید بر اینکه «فقه رسانه، بین‌رشته‌ای است»، اظهار داشت: کسانی می‌توانند در این عرصه قلم بزنند و آثارشان مورد اقبال نخبگان و خواص جامعه قرار گیرد که هم فقه را بشناسند و هم رسانه را بشناسند و بتوانند ترکیبی از این دو (فقه رسانه) را ایجاد کنند.

ضرورت فقه فضای مجازی و لشکریان جنگ نرم

وی در بخش پایانی سخنان خود، به تحول فضای اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: امروز ما از فضای واقعی (مکتوب) دور شده و به فضای مجازی رسیده‌ایم. دستاوردهای جدید در عرصه خبر و کارهای علمی مانند هوش مصنوعی، ضرورت پرداختن به فقه فضای مجازی و فقه هوش مصنوعی را دوچندان می‌کند.

استاد لیالی بر یک اصل اساسی تأکید کرد و سه بار آن را تکرار نمود: «مجبوریم، مجبوریم، مجبوریم که به سراغ سواد رسانه‌ای برویم». وی افزود: باید بتوانیم در عرصه رسانه خود را تجهیز کنیم و در این فضا، لشکری از افسران جنگ نرم را داشته باشیم تا بتوانیم از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع کنیم. وی نتیجه گرفت که فهم رسانه و ابزار آن در این عرصه اطلاع‌رسانی، نقش بسیار مهم و مؤثری خواهد داشت.

