آیین رونمایی از کتاب «فقه خبر» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی با حضور اساتید درس خارج حوزه علمیه قم و اندیشمندان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و برگزارکننده دوره خارج فقه رسانه، تأکید کرد که فقه خبر یکی از حلقه‌های مفقوده در فقه معاصر است که باید با تدوین متون تخصصی، سرفصل‌های آن در حوزه علمیه قم تدریس شود. وی تصریح کرد که این کتاب راه را برای پویایی این بحث باز می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و برگزارکننده دوره خارج فقه رسانه، سخنان خود را با سپاسگزاری از توفیقی که به فاضل ارجمند، حجت‌الاسلام و المسلمین محققی، داده شد تا فقه خبر را تدوین کند و بنویسد، آغاز کرد. وی بیان کرد که خود وی نیز بحث فقه خبر را برای بعضی از طلبه‌ها داشته است.

به گزارش خبرنگار ابنا، وی در مقدمه بحث خود ابراز داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده در فقه ما و فقه معاصر ما، بحث فقه خبر است. وی دلیل این امر را تشریح کرد و گفت: در رابطه با فقه خبر، تنها در مبحث اصول فقه، درباره اعتماد به خبر و پذیرش آن بحث می‌شود (حجیت خبر واحد)؛ اما در فقه، بحثی تحت عنوان «فقه خبر» مطرح نمی‌شود.

تولید خبر؛ بخش مهمی که در فقه مغفول مانده است

حجت‌الاسلام و المسلمین رفعتی نائینی تأکید کرد: در حالی که قبل از پذیرش خبر و اعتماد به آن، یک بخش مهم داریم که تولید خبر است که مباحث فقهی فراوانی دارد. وی به پرسش‌های فقهی مهمی اشاره کرد:

چه خبری را گزارشگر می‌تواند تولید کند؟

خبرگزاری چه خبری را می‌تواند تولید کند؟

اخباری که تولید می‌شود، چه احکامی دارد؟

گاهی تولید یک خبر حرام و گاهی واجب است؛ شرایط و ویژگی‌هایی که برای تولید خبر واجب لازم است، چیست؟

مراحل سه‌گانه و حیاتی فقه خبر

وی مراحل سه گانه بحث فقه خبر را که باید در فقه معاصر مورد توجه قرار گیرند، برشمرد:

۱. بخش اول، تولید خبر:

وی مجدداً تأکید کرد که در فقه، این بحث وجود ندارد و بحث نمی‌شود و جای تقدیر دارد که مؤلف این بحث فقه خبر را تدوین کرده است.

۲. بخش دوم، انتشار خبر و خبررسانی:

وی افزود: این بخش نیز حلقه‌ای مفقوده است. خبری که تولید شده، به دست ما می‌رسد و فوراً به دیگران می‌دهیم. باید پرسید: آیا هر خبری را می‌توان نشر داد؟ حتی اگر خبر صحیح و واقعی باشد؟ چه خبری را می‌توانیم نشر دهیم و چه خبری را نمی‌توانیم؟ وی این‌ها را مباحث فقهی دانست. وی با اشاره به فهرست کتاب، ابراز داشت که مؤلف به این موضوع توجه کرده و تقسیم‌بندی خبر را به‌خوبی داشته است.

۳. بخش سوم، گیرنده خبر:

وی ادامه داد: گیرنده چه خبری را باید بپذیرد و چه خبری را نپذیرد. این بحثی است که در اصول فقه، آن هم فقط یک بخش جزئی‌اش بحث می‌شود (مانند اخباری که از ائمه معصومین به ما می‌رسد و کدام یک اعتبار دارد و حجیت دارد).

فقه خبر زمینه‌ساز دروس خارج و پویایی علمی

استاد رفعتی نائینی تصریح کرد: به هرحال، این حلقه مفقوده به حمدالله، با این گامی که حجت‌الاسلام محققی برداشته است، در حال خارج شدن از مهجوریت است. وی ابراز امیدواری کرد که کتاب‌های بعدی هم از دیگر فضلا در همین زمینه نوشته شود و حتی برخی استدلال‌ها نقد شود؛ چرا که همین نقد شدن، موجب گسترش و پویایی این بحث می‌شود.

وی افزود: همانطور که استاد طائب نیز فرمودند، این کتاب مورد نیاز نه فقط برای خبرگزاری‌ها، بلکه برای همه کسانی است که سخنشان تبدیل به یک خبر می‌شود؛ یعنی تولیدکننده خبر هستند و این‌ها باید این کتاب فقه خبر را بخوانند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، این کتاب را زمینه‌ای برای درس خارج فقه خبر دانست و گفت: زمانی که ما می‌خواستیم بحث خارج فقه رسانه را شروع کنیم و به بعضی از فضلا و طلاب مراجعه کردیم، گفتند: «سرفصل نداریم، متن نیست، کتابی نیست تا بر اساس آن بحث را شروع کنیم.» وی ادامه داد: وجود یک کتاب، راه را برای درس فقه خبر باز می‌کند. سرفصل‌هایی که چیده شده، می‌تواند محور باشد تا اساتید در حوزه علمیه، به‌خصوص حوزه علمیه قم که در فقه معاصر پیشگام است، درس‌های فقه معاصر از جمله فقه خبر را بر اساس این سرفصل‌ها تدریس کنند.

در این مراسم، اساتیدی چون استاد عبدالمجید مقامی و استاد مهدی طائب نیز به اهمیت استراتژیک رسانه و لزوم حاکمیت فقه بر خبر تأکید کردند.

