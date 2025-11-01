به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «فقه خبر» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی، مؤلف کتاب و مدیرعامل خبرگزاری رسا، با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه قم و دانشگاه برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین محققی در این مراسم، هدف نهضت اسلامی را زمینه‌سازی برای تمدن‌سازی نوین اسلامی برشمرد و تأکید کرد که رسانه، نرم‌افزار این تمدن‌سازی است. وی با انتقاد از وضعیت فعلی رسانه‌ها، بر ضرورت تعیین نظام رسانه‌ای بر مبنای فقه برای رسیدن به افق مورد نظر رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی، مؤلف کتاب «فقه خبر»، سخنان خود را با اشاره به هدف غایی نهضت اسلامی آغاز کرد و بیان داشت: حضرت امام خمینی (قدس سره) هدف از نهضت را زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مقرر می‌کنند و این زمینه‌سازی در بیانات حکمرانی رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، با عنوان «تمدن‌سازی نوین اسلامی» یاد شده است. وی افزود: حوزه پیشرو و سرآمد در بیانیه خود، یک افق صدساله را پیش روی حوزه‌های علمیه قرار داده تا حوزه در این زمینه جایگاه و کنشگری خود را داشته باشد.

رسانه، نرم‌افزار تمدن‌سازی و فاصله با افق رهبری

حجت‌الاسلام و المسلمین محققی، فرهنگ را نرم‌افزار تمدن‌سازی در این افق تمدنی دانست که جایگاه بسیار بالایی دارد. وی نقش رسانه در نسبت با فرهنگ را دوگانه دانست: رسانه علاوه بر اینکه انعکاس‌دهنده نظام معانی فرهنگ رایج در جامعه است، فرهنگ‌ساز هم هست و تولید معانی می‌کند.

وی در نقد رسانه‌های داخلی اظهار داشت: وقتی رسانه‌های داخلی موجودمان را با افقی که رهبر معظم انقلاب مشخص کرده‌اند می‌سنجیم، می‌بینیم که مجانست ندارند و خیلی فاصله دارند. وی تصریح کرد: ما با مسائل ابتدایی فقهی که از مسلمات فقه است، در رسانه روبه‌رو هستیم که مدیران، کنشگران، فعالان رسانه و حتی مسئولین متولی امر رسانه نسبت به آن غفلت دارند. وی به نمونه‌هایی چون افشاگری‌های رسانه‌ای و فیک نیوزهایی که امروزه با فضای مجازی بسیار با آن روبه‌رو هستیم، اشاره کرد.

لزوم نظام رسانه‌ای متخذ از فقه

مؤلف کتاب برای رسیدن رسانه به افق تمدنی مد نظر رهبر معظم انقلاب، نیاز به تعیین و صورت‌بندی یک نظام رسانه‌ای توسط اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزوی را ضروری دانست. وی افزود: چون فقه ام و محور همه علوم و معارف حوزوی است، قطعاً متد و روشی که باید این نظام‌سازی داشته باشد، بر مبنا و متخذ از فقه خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محققی این کتاب را «یک قدم اول و یک گام ابتدایی» در مسیر نظام‌سازی خواند. وی هدف اصلی خود را آوردن «تجربه زیسته بیش از دو دهه خود در عرصه خبر» در این کتاب دانست.

اهداف کتاب و مرجعیت حکم فقهی

مؤلف درباره رویکرد تدوین کتاب توضیح داد که سعی شده است دانش بین‌ارشته‌ای باشد و موضوع‌شناسی به‌صورت حرفه‌ای انجام شود. همچنین منابع در شناخت موضوعات، اولیه و اصلی بوده و از ارتکازات ذهنی دوری شده است. وی افزود: در نقل اقوال و دیدگاه‌های فقهی، سعی کرده است که از رویکرد انتقادی دوری شود.

وی تصریح کرد: این کتاب حالت ابتدایی و یک تمرینی دارد برای اهالی رسانه تا با تکالیف خودشان آشنا شوند و تلنگری است که به فقه مراجعه کنند. وی تأکید کرد: ما در صدد بیان حکم نبودیم؛ قطعاً کنشگران خبری حکم را از مرجع تقلید و رهبر معظم انقلاب استفتا می‌کنند و بر اساس آن، وظیفه و تکالیف خود را تشخیص می‌دهند.

........

پایان پیام/