به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاد عبدالمجید مقامی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، با تأکید بر اهمیت فوقالعاده رسانه و تبلیغات رسانهای، اظهار داشت: امروز یکی از مهمترین ابزارها برای تسلط بر دنیا بحث رسانه است. جنگ اولیه میان قدرتها، جنگ رسانهای است و اگر حکومتی بخواهد فرهنگ ملتها را تغییر دهد، نیازی به تصرف نظامی ندارد؛ بلکه از طریق رسانه میتواند سرزمین افکار آنان را تصرف کند. وی افزود: هنگامی که با رسانه سرزمین افکار آنان تصرف شد، تصرف سرزمین جغرافیایی آنان و فرهنگ آنان بهراحتی انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ابنا، در ادامه این مراسم، استاد مهدی طائب، پیشگام عرصه فقه رسانه، کتاب را اثری جامع و مختصر خواند که به همه ابعاد خبر پرداخته است. وی با تأکید بر اینکه فقه امروز از دیوار مدرسه بیرون آمده و میخواهد در میدان پاسخگو باشد، تصریح کرد: دنیا را خبر دارد اداره میکند و خبر نبردی تمامعیار و دانشگاهی برای ساختن است. وی بر لزوم حاکمیت فقه بر خبر برای کارگزاران نظام تأکید کرد، چراکه عدم توجه به آن میتواند یأس و تنش ایجاد کند که گناه کبیره است.
حجتالاسلام و المسلمین لیالی نیز با اشاره به اینکه امروز در یک جنگ نابرابر رسانهای قرار داریم، بر ضرورت بینرشتهای بودن فقه رسانه و لزوم تسلط پژوهشگر بر مبانی فقه و ذات رسانه بهطور همزمان، تأکید کرد.
دیدگاه مؤلف: رسانه، نرمافزار تمدنسازی نوین اسلامی
حجتالاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی، مؤلف کتاب «فقه خبر»، سخنان خود را با تبیین اهداف کلان نظام آغاز کرد. وی هدف از نهضت امام خمینی (قدس سره) را زمینهسازی برای ظهور دانست که در بیانات رهبر معظم انقلاب با عنوان «تمدنسازی نوین اسلامی» از آن یاد شده است. محققی اظهار داشت: در این افق تمدنی، فرهنگ به عنوان نرمافزار تمدنسازی جایگاه بسیار بالایی دارد و رسانه، علاوه بر انعکاس فرهنگ، فرهنگساز هم هست و تولید معانی میکند.
وی در نقد وضعیت موجود گفت: رسانههای داخلی کنونی ما با افق مدنظر رهبری مجانست ندارند و خیلی فاصله دارند. ما با مسائل ابتدایی که از مسلمات فقه هستند (مانند افشاگریهای رسانهای و فیک نیوزها) در رسانه روبهرو هستیم که مدیران و فعالان رسانه نسبت به آن غفلت دارند. وی افزود: برای رسیدن به آن افق، نیاز داریم که یک نظام رسانهای توسط اندیشمندان حوزوی تعیین و صورتبندی شود و این نظام باید بر مبنا و متخذ از فقه باشد.
مؤلف، این کتاب را «یک قدم اول و یک گام ابتدایی» خواند و هدف اصلی خود را آوردن «تجربه زیسته بیش از دو دهه در عرصه خبر» به این کتاب عنوان کرد و افزود: سعی شده است این دانش بینارشتهای باشد، موضوعشناسی به صورت حرفهای انجام شود و اقوال فقهی بدون رویکرد انتقادی نقل شوند. وی تصریح کرد: این کتاب تمرینی است برای اهالی رسانه تا با تکالیف خودشان آشنا شوند و تلنگری است برای مراجعه به فقه، زیرا کنشگران خبری حکم را باید از مرجع تقلید استفتا کنند. وی همچنین اشاره کرد که ورود وی به بحث فقه خبر از سال ۸۶ بوده است.
فقه خبر؛ حلقه مفقوده فقه معاصر و جهاد رسانهای
آیتالله عباس کعبی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، کتاب فقه خبر را ارزشمند دانست و تأکید کرد: این بحث یکی از حلقههای مفقوده در فقه ما و فقه معاصر است، زیرا در فقه تنها به پذیرش خبر پرداخته میشود، در حالی که ما پیش از آن، با بخشهای مهمی مانند تولید خبر و انتشار خبر روبهرو هستیم که احکام فقهی متعددی بر آن مترتب است. وی ابراز امیدواری کرد که تدوین این کتاب، زمینهای شود برای آغاز درس خارج فقه خبر در حوزه علمیه قم.
آیتالله کعبی در سخنرانی اصلی پایانی خود، با اشاره به فضای مقابله با دشمن، تأکید کرد: امروز جهاد تنها جهاد نظامی نیست، بلکه ابزار آن رسانه بوده و هدف آن هدایت، روشنگری و دفاع فرهنگی است. وی بر لزوم صحبت از فقه جهاد رسانهای در کنار فقه جهاد نظامی تأکید کرد و افزود: رسالت جهاد رسانهای شامل مقابله با تحریفها، حفظ وحدت جامعه، آموزش مردم در برابر شایعهسازی و تقویت امنیت فرهنگی است. وی در پایان، با توجه به نیاز کنونی، جهاد رسانهای را واجب عینی، قطعی و فوری خواند و آن را مصداق ﴿وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا﴾ دانست.
در این مراسم، دکتر کمال اکبری (رئیس دانشکده دین و رسانه)، دکتر اسلامی تنها (استاد حوزه و دانشگاه)، دکتر اسماعیلی تبار و دکتر صابری سوقندی (مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی قم) نیز درباره لزوم تدوین فقه خبر در خبررسانی اسلامی، ضرورت سواد رسانهای و تبدیل دانش فقهی به مهارتهای عملی سخن گفتند.
........
پایان پیام/
نظر شما