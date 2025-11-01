مدیر کل ارشاد قم: رسانه همان پیام است/ در حوزه هنر، فرم بیش از محتوا تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «فقه خبر» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد. دکتر صابری سوقندی، مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، به عنوان سخنران هشتم این مراسم، با تأکید بر پرهجم بودن تولیدات دینی و فرهنگی در استان قم، مسئله اصلی را تبدیل این تولیدات به مهارت، کاربرد و سبک زندگی دانست. وی همچنین با اشاره به اهمیت فرم در رسانه، تأکید کرد که حق برای پیروزی در عصر حاضر، در برابر باطلِ «حق‌نما» شده، نیاز به بازاریابی، تدبیر و درایت دارد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر صابری سوقندی، مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، در ابتدای سخنان خود از تشکیل این نشست و از مؤلف کتاب «فقه خبر» و همچنین دو خبرگزاری رسا و حوزه که در بخش محتوا و شکل این اثر همکاری داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به جایگاه استان قم، به عنوان خاستگاه کرسی‌های آزاداندیشی و حوزه علمیه، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در پنج اولویت مسئله فرهنگ عمومی استان شناسایی شده، این است که به حمدالله به برکت قم، حوزه‌های علمیه و مجاهدت عالمان، تولیدات فرهنگی و دینی بسیار است و پرحجم؛ اما مسئله ما تبدیل این تولید به مهارت است. وی افزود: ما چگونه باید آنچه را که حوزه، نظام فقاهت و حوزه‌های دینی تولید می‌کنند، به مهارت تبدیل کنیم تا به سبک زندگی و مرحله عمل درآید. وی در این راستا اعلام آمادگی کرد که اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، این کتاب و امثال آن را در حوزه‌های تخصصی اصحاب هنر و رسانه، هم به صورت کارگاه‌های آموزشی و هم به صورت گفتمان‌سازی عملیاتی کند تا این آثار در قفسه‌ها نماند و وارد اندیشه و تغییر رفتار شود.

رسانه همان پیام است؛ اهمیت فرم بیش از محتوا

دکتر صابری سوقندی با اشاره به تحولات جامعه امروز، تأکید کرد که معنای خبر، تولید، توزیع، نشر و مخاطب تغییر کرده است و همگی به هم مرتبط و شبکه‌ای شده‌اند. وی با استناد به جمله «مک لوهان» که می‌گوید: «رسانه همان پیام است»، به اهمیت شکل و فرم در انتقال پیام پرداخت.

وی با اشاره به تجربه نظارت بر ساخت فیلم در سازمان صدا و سیما، بیان کرد: ما معمولاً روی محتوا و متن فیلم‌نامه تأکید می‌کردیم، در حالی که در حوزه هنر (چه سینما و چه بقیه هنرها)، بیش از محتوا، فرم تأثیرگذار است. وی دلیل این امر را آن دانست که در فرم است که هر کس قصه و برداشت خودش را تولید می‌کند، نه آن قصه‌ای که روایت می‌شود. وی نتیجه گرفت که امروز رسانه، به ماهو رسانه (یعنی ابزار و اشکال اطلاع‌رسانی)، اهمیت دارد.

وی همچنین به توسعه مفهوم زبان در رسانه اشاره کرد و گفت: امروز زبان رسانه شامل زبان بدن، سکوت و اختصار نیز می‌شود که در ادبیات هنری و رسانه‌ها به شکل یا فرم تعریف می‌شود.

بازاریابی حق در برابر باطل حق‌نما شده

مدیر کل ارشاد قم در ادامه، بحث زمینه، متن و بافت خبر را مطرح کرد و گفت: حتی در علوم حدیث نیز به این مسئله توجه می‌شود که یک روایت در چه زمان، مکان، حالت، با چه مخاطب و زمینه‌ای صادر شده است. وی افزود: یک بخش زیاد از این زمینه، ناظر به مخاطب است.

وی در مورد رقابتی بودن حوزه رسانه که توسط دیگر اساتید مطرح شد، اظهار داشت: در گذشته می‌گفتند اگر سخنی حق باشد کفایت می‌کند یا «الباطل یموت بترک ذکره»؛ اما امروز با توجه به ابزار فریب، جنگ ترکیبی و جنگ روایت‌ها، این‌طور نیست که حق تنها به خاطر حق بودنش پیروز شود.

دکتر صابری سوقندی خبر را به منزله «کالا» تعریف کرد و گفت: وقتی خبر کالا است، هم تولید داریم، هم نشر یا توزیع داریم و هم مصرف. وی در ادامه تأکید کرد که حق با تدبیر و درایت و اراده اهل حق و با مجاهدت و شهادت اهل حق پیروز می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت غم‌انگیز فلسطین و غزه، هشدار داد: امروز باطل هم حق‌نما شده است؛ آدمکش‌ها خودشان می‌خواهند جایزه صلح نوبل بگیرند، یعنی با فریب افکار عمومی کار خود را پیش می‌برند. وی نتیجه گرفت: ما حتماً باید در این مسیر به دنبال بازاریابی باشیم و این بازاریابی هم یک جهاد می‌خواهد. وی تألیف کتاب فقه خبر را یک کار بین‌رشته‌ای دانست که بسیار ارزشمند است، چرا که امروز رسانه و خبر، بین‌رشته‌ای و میان‌رشته‌ای شده است.

در این مراسم، پیش از وی، آیت‌الله عباس کعبی فقه خبر را «حلقه مفقوده فقه معاصر» دانست و استاد مهدی طائب خبر را «نبردی تمام‌عیار» خواند. دیگر اساتید نیز به لزوم سواد رسانه‌ای برای مقابله با سوءاستفاده از تکنیک‌های خبری و همچنین تدوین الگوی اسلامی خبررسانی تأکید کردند.

