مدیر کل ارشاد قم: رسانه همان پیام است/ در حوزه هنر، فرم بیش از محتوا تأثیرگذار است

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۵

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۵
مدیر کل ارشاد قم: رسانه همان پیام است/ در حوزه هنر، فرم بیش از محتوا تأثیرگذار است

در مراسم رونمایی کتاب «فقه خبر»، دکتر صابری سوقندی با اشاره به حجم بالای تولیدات دینی در قم، بر ضرورت تبدیل این تولیدات به مهارت و سبک زندگی تأکید کرد. او رسانه را بستری برای بازاریابی حق در برابر باطل حق‌نما دانست و نقش فرم را در انتقال پیام مهم‌تر از محتوا معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «فقه خبر» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد. دکتر صابری سوقندی، مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، به عنوان سخنران هشتم این مراسم، با تأکید بر پرهجم بودن تولیدات دینی و فرهنگی در استان قم، مسئله اصلی را تبدیل این تولیدات به مهارت، کاربرد و سبک زندگی دانست. وی همچنین با اشاره به اهمیت فرم در رسانه، تأکید کرد که حق برای پیروزی در عصر حاضر، در برابر باطلِ «حق‌نما» شده، نیاز به بازاریابی، تدبیر و درایت دارد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر صابری سوقندی، مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، در ابتدای سخنان خود از تشکیل این نشست و از مؤلف کتاب «فقه خبر» و همچنین دو خبرگزاری رسا و حوزه که در بخش محتوا و شکل این اثر همکاری داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به جایگاه استان قم، به عنوان خاستگاه کرسی‌های آزاداندیشی و حوزه علمیه، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در پنج اولویت مسئله فرهنگ عمومی استان شناسایی شده، این است که به حمدالله به برکت قم، حوزه‌های علمیه و مجاهدت عالمان، تولیدات فرهنگی و دینی بسیار است و پرحجم؛ اما مسئله ما تبدیل این تولید به مهارت است. وی افزود: ما چگونه باید آنچه را که حوزه، نظام فقاهت و حوزه‌های دینی تولید می‌کنند، به مهارت تبدیل کنیم تا به سبک زندگی و مرحله عمل درآید. وی در این راستا اعلام آمادگی کرد که اداره کل ارشاد اسلامی استان قم، این کتاب و امثال آن را در حوزه‌های تخصصی اصحاب هنر و رسانه، هم به صورت کارگاه‌های آموزشی و هم به صورت گفتمان‌سازی عملیاتی کند تا این آثار در قفسه‌ها نماند و وارد اندیشه و تغییر رفتار شود.

رسانه همان پیام است؛ اهمیت فرم بیش از محتوا

دکتر صابری سوقندی با اشاره به تحولات جامعه امروز، تأکید کرد که معنای خبر، تولید، توزیع، نشر و مخاطب تغییر کرده است و همگی به هم مرتبط و شبکه‌ای شده‌اند. وی با استناد به جمله «مک لوهان» که می‌گوید: «رسانه همان پیام است»، به اهمیت شکل و فرم در انتقال پیام پرداخت.

وی با اشاره به تجربه نظارت بر ساخت فیلم در سازمان صدا و سیما، بیان کرد: ما معمولاً روی محتوا و متن فیلم‌نامه تأکید می‌کردیم، در حالی که در حوزه هنر (چه سینما و چه بقیه هنرها)، بیش از محتوا، فرم تأثیرگذار است. وی دلیل این امر را آن دانست که در فرم است که هر کس قصه و برداشت خودش را تولید می‌کند، نه آن قصه‌ای که روایت می‌شود. وی نتیجه گرفت که امروز رسانه، به ماهو رسانه (یعنی ابزار و اشکال اطلاع‌رسانی)، اهمیت دارد.

وی همچنین به توسعه مفهوم زبان در رسانه اشاره کرد و گفت: امروز زبان رسانه شامل زبان بدن، سکوت و اختصار نیز می‌شود که در ادبیات هنری و رسانه‌ها به شکل یا فرم تعریف می‌شود.

بازاریابی حق در برابر باطل حق‌نما شده

مدیر کل ارشاد قم در ادامه، بحث زمینه، متن و بافت خبر را مطرح کرد و گفت: حتی در علوم حدیث نیز به این مسئله توجه می‌شود که یک روایت در چه زمان، مکان، حالت، با چه مخاطب و زمینه‌ای صادر شده است. وی افزود: یک بخش زیاد از این زمینه، ناظر به مخاطب است.

وی در مورد رقابتی بودن حوزه رسانه که توسط دیگر اساتید مطرح شد، اظهار داشت: در گذشته می‌گفتند اگر سخنی حق باشد کفایت می‌کند یا «الباطل یموت بترک ذکره»؛ اما امروز با توجه به ابزار فریب، جنگ ترکیبی و جنگ روایت‌ها، این‌طور نیست که حق تنها به خاطر حق بودنش پیروز شود.

دکتر صابری سوقندی خبر را به منزله «کالا» تعریف کرد و گفت: وقتی خبر کالا است، هم تولید داریم، هم نشر یا توزیع داریم و هم مصرف. وی در ادامه تأکید کرد که حق با تدبیر و درایت و اراده اهل حق و با مجاهدت و شهادت اهل حق پیروز می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت غم‌انگیز فلسطین و غزه، هشدار داد: امروز باطل هم حق‌نما شده است؛ آدمکش‌ها خودشان می‌خواهند جایزه صلح نوبل بگیرند، یعنی با فریب افکار عمومی کار خود را پیش می‌برند. وی نتیجه گرفت: ما حتماً باید در این مسیر به دنبال بازاریابی باشیم و این بازاریابی هم یک جهاد می‌خواهد. وی تألیف کتاب فقه خبر را یک کار بین‌رشته‌ای دانست که بسیار ارزشمند است، چرا که امروز رسانه و خبر، بین‌رشته‌ای و میان‌رشته‌ای شده است.

در این مراسم، پیش از وی، آیت‌الله عباس کعبی فقه خبر را «حلقه مفقوده فقه معاصر» دانست و استاد مهدی طائب خبر را «نبردی تمام‌عیار» خواند. دیگر اساتید نیز به لزوم سواد رسانه‌ای برای مقابله با سوءاستفاده از تکنیک‌های خبری و همچنین تدوین الگوی اسلامی خبررسانی تأکید کردند.

