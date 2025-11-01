به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالمجید مقامی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، سخنان خود را با استناد به آیه شریفه ﴿فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ﴾، آغاز کرد و بحث رسانه و تبلیغات رسانه‌ای را حقیقتاً فوق‌العاده مهم دانست. وی در ابتدا از مؤلف کتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین محققی، تشکر کرد که به صورت محققانه و عالمانه وارد تحقیق فقهی درباره بحث رسانه شده است. وی ابراز امیدواری کرد که از این کتاب بتوان در پژوهش‌ها و تحقیقات آتی استفاده و بهره‌مند شد.

استاد مقامی، امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسلط بر دنیا را بحث رسانه برشمرد و تأکید کرد: جنگ اولیه میان قدرت‌ها، جنگ رسانه‌ای است. وی متذکر شد: اگر ملتی یا حکومتی بخواهد فرهنگ ملت‌ها را تغییر دهد یا هویتی جدید به آنان ببخشد، لازم نیست که با نیروهای نظامی سرزمین آنان را تصرف کند؛ بلکه از طریق رسانه می‌تواند سرزمین افکار آنان را تصرف کند.

تسخیر افکار؛ مقدمه تصرف جغرافیایی و فرهنگی

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تشریح کرد: هنگامی که سرزمین افکار ملت‌ها با ابزار رسانه تصرف شد، تصرف کردن سرزمین جغرافیایی آنان، فرهنگ آنان، منابع طبیعی آنان و حتی عوض کردن زبان آنان، به‌راحتی می‌تواند انجام شود.

وی برای تبیین قدرت رسانه، به نمونه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: زمانی که فرانسه قصد داشت تونس را تصرف کند، کارشناسان به رئیس‌جمهور فرانسه و فرماندهان اصلی ارتش وی گفتند که لازم نیست ابتدائاً نیروی نظامی فرستاده شود؛ بلکه ابتدا باید مقدمات کاملاً از طریق رسانه فراهم شود. وی افزود: آنان از طریق روش‌های فرهنگی و رسانه‌ای، افکار نخبگان تونس را تصرف کردند و سپس، هنگامی که ارتش فرانسه وارد سرزمین تونس شد، بدون اینکه حتی یک تیر از جانب تونس شلیک شود، تونس را به آسانی تصرف کردند. وی این امر را در سایر کشورها نیز صادق دانست.

جنگ اصلی بین ملت‌ها، رسانه‌ای است

استاد مقامی با تأکید بر تحولات جهانی، بیان کرد: اگرچه امروز مردم دنیا نسبت به زمان‌های گذشته تفاوت بسیاری دارند، اما جنگ اصلی بین ملت‌ها، جنگ رسانه‌ای است. وی هر نوع فعالیت علمی در این زمینه را فوق‌العاده مهم ارزیابی کرد و افزود: ما در این حوزه هرچه بتوانیم فعالیت بکنیم، چه از دیدگاه فقهی، چه از دیدگاه فلسفی و چه از دیدگاه اجتماعی، این تلاش‌ها جمع‌آوری سرمایه‌های علمی ما در این زمینه است.

وی در پایان، ضمن ابراز خرسندی از تألیف کتاب فقه خبر، آن را اثری «عالی و زیبا» معرفی کرد. وی اشاره کرد که بحث رسانه در فقه جواهری در گذشته چندان بحث نشده و در زمان ما نیز افراد اندکی در این زمینه زحمت کشیده‌اند که اکنون توسط مؤلف به رشته تحریر درآمده است. وی آرزو کرد که این اثر مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.

